Ein Besuch bei Christian Strauss, Dr. Christian Strauss, läuft in etwa so ab: Man vereinbart einen Termin, fährt ins beschauliche Garmisch, staunt über die unglaubliche Alpensinfonie, die sich morgens über den Dächern der Häuser ausbreitet, und noch mehr über die Villa des Richard Strauss, die noch immer in den Händen der Familie, allen voran von Enkel Christian, liegt, der ein etwas moderneres Anwesen zwei Häuser weiter bewohnt. Strauss grüßt verhalten, bittet in ein Wohnzimmer voller Wildgeweihe. Man sei Jäger gewesen, er und sein Bruder und sein Vater, verrät er, und es sei eine Tradition, die erlegten Tiere in Form des Geweihs an der Wand zu haben. Wir sitzen auf Sofas, nebenan steht eine Stereoanlage, auf der er gerne Musik auflegt. Was? Gerne Richard Strauss, sagt er mit seinem leicht Wienerischen Akzent, und die erste Frage stellt sich wie von selbst:

Wie, Herr Doktor Strauss, lebt es sich als Enkel des berühmten Richard Strauss, kurz vor dessen großem Jubiläum, 150 Jahre nach dessen Geburt? Bekommen Sie nicht viele Anfragen?

Ach, wissen Sie, das hält sich noch sehr in Grenzen. Ab und zu gibt es Anfragen von Journalisten und Fernsehleuten, die in der Villa drüben filmen wollen, aber da sind viele Leute dabei, die nicht sehr viel über Musik wissen und dann auch ziemlich depperte Fragen stellen.

Hat der Name Strauss gerade in Garmisch nicht eine riesige Bedeutung? Werden Sie nicht dauernd angesprochen auf Ihren berühmten Großvater?

Nein, ganz im Gegenteil. Das hat hier nie eine große Rolle gespielt. Sicher, ich bin schon öfters angeredet worden, als ich dann Chefarzt in Garmisch war. Da gab es natürlich Kollegen, die sagten „Warum tust du dir das an, jede zweite Nacht Dienst zu machen, du hast doch genug Geld, das hast du doch nicht nötig.“ Aber sonst war es eher ruhig. Wissen Sie, wir sind als Familie Strauss hier in Garmisch nie wirklich als „Einheimische“ akzeptiert worden. Wir werden gut behandelt, ja, aber hier zählen ein paar andere Dinge, da müssen Sie jede Woche am richtigen Stammtisch sitzen oder eine große Nummer im Skiclub sein.

Da war wahrscheinlich schon Ihr Großvater nicht sehr aktiv …

Nein, er sagte einmal „Skifahren ist ein Beruf für norwegische Landbriefträger“. Ich selbst habe Skifahren erst mit 18 Jahren gelernt, obwohl wir natürlich viel Zeit hier in Garmisch verbracht haben. Bei uns hieß es: Lies ein gutes Buch.

Wie sah es mit dem Erlernen eines Instruments aus? Ihre Schwägerin sagt, Sie seien ein talentierter Musiker gewesen …

Nein, das denkt sie nur. Ich bin nicht sehr musikalisch. Ich liebe die Musik, ja. Aber aus mir wäre nie ein Musiker geworden. Klar, ich habe auch Geige gespielt, aber schlecht, und dank Großpapa hat mich sogar ein Mitglied der Wiener Philharmoniker unterrichtet, Professor Weller. Aber normalerweise hätte er mich nicht genommen. Als es dann im Krieg keinen Unterricht mehr gab, hat mich dann mein Großvater selbst unterrichtet.

Das klingt grundsätzlich ja nicht schlecht, wenn man behaupten kann, bei Richard Strauss Geigenunterricht gehabt zu haben …

Ja, das schon. Aber es hat nichts geholfen. Man muss die Realität sehen, wie sie war. Ich war einfach nicht begabt genug.

Haben Sie denn sonst etwas geerbt von den Leidenschaften Ihres Großvaters? Richard Strauss hatte immer einen Hund …

Ja, inzwischen haben wir uns aber auf die Katzen geeinigt, weil sie pflegeleichter sind. Ich wollte, als ich mit 65 in Pension ging, dann auch ein bisschen was haben vom Leben und reisen, so dass ich mir keinen Hund mehr angeschafft habe. Wenn ich verreise, kann ich ja keinen Hund mitnehmen. Wir leben zum Teil ja auch in Wien, in einer Stadtwohnung.

Sie und Ihr Bruder sind in Wien geboren. Wissen Sie, warum Ihr Großvater sich Garmisch als zweite Heimat gesucht hatte?

Früher ist man ja nicht in den Urlaub gefahren, sondern in die Sommerfrische. Nach der Salome hatte er richtig gut verdient und dann was hier in der Umgebung gesucht. Einen Ort, der ihm gepasst hat. Der Chiemgau wäre auch in Frage gekommen, da ist er früher oft gewesen, aber da waren die Schwiegereltern, und er wollte dann was eigenes. Garmisch oder Murnau, das hatte ihm gefallen.

Waren Sie die meiste Zeit zusammen?

Wir haben in Wien zumindest auch in einem Haus gelebt. Ein zweistöckiges Haus: Das Parterre hatte meinem Vater gehört, und oben haben meine Großeltern gelebt. Man hat jetzt nicht immer zusammen gegessen, aber man hat zusammen gelebt. Mein Vater allerdings hat meinen Großvater täglich gesehen, es war eben eine richtige Großfamilie.

Haben Sie denn als Kind realisiert, dass Ihr Großvater eine große Persönlichkeit ist?

Nein, das hat man als Kind nicht mitgekriegt. Als Sieben- oder Achtjähriger kapieren Sie das nicht so. Wissen Sie, man war da zusammen im Haus, und da kamen natürlich Karl Böhm und Clemens Krauss und Rudolf Hartmann, aber auch das hat man nicht kapiert, das waren bei uns zuhause natürlich ganz normale Menschen, keine großen Dirigenten oder Regisseure. Auch die Lotte Lehmann und all die Damen aus seiner Zeit waren natürlich zu Besuch – für uns waren das halt Sängerinnen, das hat man nicht so registriert.

Wann haben Sie dann gemerkt, dass Ihr Großvater nicht ganz so unwichtig ist?

An seinem 80. Geburtstag im Jahr 1944. Da gab es eine Opernaufführung, die Ariadne auf Naxos an der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Karl Böhm. Wir durften mitgehen, und da hatte der Großpapa auf der linken Seite eine Loge, und als der alte Herr dann im Opernhaus hinein in die Loge getreten ist, da standen alle auf und haben applaudiert. Und da hab ich mir gedacht, na, der ist schon was Besonderes! Das war das erste Mal, dass es mir wirklich klar geworden ist.

Wie oft besuchen Sie noch Opern und Konzerte?

Ach, wenig. Meine Frau ist sehr neugierig, deshalb gehe ich ab und zu mit, aber ich kann die heutigen Aufführungen sehr schlecht ertragen. Wenn ich die Kritiken schon vorher gelesen habe, gehe ich gar nicht.

Wann waren Sie das letzte Mal in Bayreuth?

Vor acht Jahren glaube ich war das, 2005. Da habe ich mir den ersten Akt vom Meistersinger angehört. Dann bin ich gegangen. Erstens war ich krank und zweitens kann ich einfach mit dieser modernen Regie nichts anfangen. Das ist nichts Persönliches, mir gefällt nur diese Art der Kunstauffassung nicht.

Werden Sie im nächsten Jahr an einigen der Jubiläumsveranstaltungen teilnehmen?

Wissen Sie, ich bin jetzt 82, da plant man nicht mehr so. Ich schaue, wie es mir geht, und dann entscheide ich. Ich plane jetzt in Die Frau ohne Schatten zu gehen, nach München.

Da lassen Sie sich dann von Ihrer Frau hinchauffieren?

Nein, da fahre ich schon selbst. Das macht mich nervös, wenn jemand anders fährt.