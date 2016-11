Vom 26. Jänner – 05. Februar 2017 lädt die Stiftung Mozarteum Salzburg zur Mozartwoche ein. Mozart immer wieder neu erlebbar machen. Dies bietet die Mozartwoche, die jährlich seit 1956 rund um den 27. Jänner stattfindet. Die besten Orchester, Ensembles und Interpreten begründen den beispiellosen Ruf dieses einzigartigen Festivals.

In der kommenden Mozartwoche 2017 (26.1.2017-05.2.2017) erwartet Sie neben Orchester-, Kammer- und Solistenkonzerten die theatralische Aufführung von Mozarts Requiem in der Pferdechoreographie des Franzosen Bartabas.

Pferde! Seit Jahrtausenden in vielfältigen menschlichen Diensten und Inspiration für alle Künste, lässt sie der Satiriker Jonathan Swift 1726 in „Gulliver’s Travels“ gar eine andere, bessere Welt ohne Leid, Not und Krankheit beherrschen, in der unsereins bloß als erbärmliches Nutztier Verwendung findet. 1853 hat sie dann der Hegel-Schüler Karl Rosenkranz in seiner „Ästhetik des Hässlichen“ zu den schönsten Wesen im Tierreich gezählt. Ein Wunder eigentlich, dass es so lange gedauert hat, bis die Pferde in die einst für sie geschaffene Salzburger Felsenreitschule zurückgekehrt sind: Wer 2015 die Inszenierung von Mozarts „Davide penitente“ durch Bartabas und sein Team der Académie équestre de Versailles erlebt hat, schwärmt noch heute von einem beglückenden, grenzüberschreitenden Ereignis. Die Freude, die enormen technischen und logistischen Herausforderungen für Mensch und Tier damals bewältigt zu haben, aber auch die Fülle der gemachten Erfahrungen haben bei uns den dringenden Wunsch geweckt, das gewonnene Wissen weiterzuentwickeln und auf noch höherer künstlerischer Stufe neu anzuwenden. Das Ergebnis können Sie in der Mozartwoche 2017 mit Mozarts Requiem erleben.

Weitere Informationen: www.mozarteum.at