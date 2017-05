Die Opernfestspiele Heidenheim, eines der traditionsreichsten Festivals dieser Art in Deutschland, präsentieren vom 18. Juni – 30. Juli 2017 drei eigene Opernproduktionen sowie Chor- und Sinfoniekonzerte mit hochkarätigen internationalen Virtuosen.

Speziell die Inszenierungen von Richard Wagners Fliegendem Holländer und Giuseppe Verdis Un Giorno di Regno sollen die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortschreiben, in denen sich unter dem Nürnberger Generalmusikdirektor Marcus Bosch das Festival zu einem von der Kritik gefeierten Besuchermagnet entwickelt hat. Welch außerordentliche Popularität die Opernfestspiele Heidenheim in den letzten Jahren erlangt haben, trägt beinahe magische Züge. Drei neue Bühnenproduktionen bilden das Rückgrat der Opernfestspielsaison, die der Veranstalter mit dem Motto „Geheimnis“ überschrieben hat: „Sind es die Geheimnisse des Lebens, die einen Zauber, Transzendenz und Rätselhaftes in unseren Alltag bringen? Würde uns die Freude an Überraschungen, die Freiheit zum Träumen oder die Neugier auf das Unbekannte fehlen, wenn alles sofort erklärbar und erfassbar wäre?“, so Marcus Bosch im Vorwort zum Programm 2017.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.opernfestspiele.de