Große Stars und verborgene Schätze beim Usedomer Musikfestival vom 23. September bis zum 14. Oktober 2017 Ganz so wild, wie ihre Vorfahren die Wikinger, sind die Dänen heute nicht mehr. Ein bisschen vom Temperament ihrer nordischen Vorfahren, bringen sie aber zum Usedomer Musikfestival, dem Kulturhighlight der Insel Usedom mit. An den schönsten Aufführungsorten der Ostseeinsel präsentiert die traditionsreiche Veranstaltungsreihe in rund 40 Konzerten große Stars und verborgene Schätze aus Dänemark.

„Mit dem sensationellen Danish String Quartet, Gitte Hæning, dem NDR Elbphilharmonie Orchester, dem dänischen Cellostar Andreas Brantelid, einem Festkonzert zum Tag der deutschen Einheit, Ulrich Noethen und vielen mehr bringen wir in stimmungsvollen Kirchen, prächtigen Hotels, idyllischen Ateliers und in MVs größtem Industriedenkmal, dem Kraftwerk Peenemünde die Insel zum Klingen“, freut sich Festivalintendant Thomas Hummel auf drei Wochen vollendeten Musikgenuss. Ein Highlight werden die Konzerte des Danish String Quartet, die passend zum Länderschwerpunkt auch Volkslieder und Volkstänze aus Nordeuropa in eigenen Bearbeitungen spielen. Ihre vielgerühmten Beethoveninterpretationen werden dabei genauso erklingen, wie wundervoll romantische Werke des heute kaum mehr bekannten dänischen Meisterkomponisten Niels Wilhelm Gade. Die Pianistin Christina Bjørkøe wird seine bezaubernden „Neuen Aquarellen“ spielen. An die reißenden Ströme des Amazonas entführt schon im Sommerkonzert am 26. August im riesigen Kraftwerke in Peenemünde das Baltic Sea Philharmonic unter der Leitung des amerikanisch-estnischen Dirigenten Kristjan Järvi. Die musikalische Reise von Dänemark nach Südamerika wird begleitet vom russischen Violinisten Mikhail Simonyan und lässt mit Licht- und Soundprojektionen eine außergewöhnliche Konzerterfahrung erwarten. Ein weiterer Star gibt sich gemeinsam mit der japanischen Pianistin Hideyo Harada die Ehre: Der bekannte Schauspieler Ulrich Noethen liest aus Hans Christian Andersens Märchen „Die kleine Meerjungfrau“.

Weitere Informationen unter: www.usedomer-musikfestival.de