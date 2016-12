Die Orchesterwerke und Konzerte J. S. Bachs sind ja bestens bekannt und auch diskographisch breit gestreut: Aber wer kennt schon den reichen Schatz seiner gut 200 Kantaten, die nur strotzen vor musikalischen Schönheiten und Empfindungstiefe.

Das brachte den umtriebigen Leiter der Berliner Lautten Compagney Wolfgang Katschner auf die Idee, aus dieser „Wunderwelt“ drei neue instrumentale Suiten zusammenzustellen, die jeweils unter einem Motto einer Grundstimmung folgen. Sämtliche Vokalparts wurden in den Instrumentalsatz integriert, so dass hier unter Anwendung des barocken „Parodieverfahrens“ drei ganz neue Instrumentalwerke entstanden sind, in denen keine einzige Originalnote verändert wurde: „Bach without words“ ist ein hochinteressanter, rundum überzeugender Versuch, einmal auch die weniger bekannten, entfernten Sterne des Bachschen Universums neu erstrahlen zu lassen, und da die vierzehn Mitglieder seines Barockkonsorts wieder auf höchstem Niveau musizieren, also sich mit Herzblut, historischer Sensibilität und preußischer Akribie ins Zeug legen, bietet ihr neues Bach-Album auch einen farbenprächtigen, in jedem Detail wohlschmeckenden Ohrenschmaus.

Attila Csampai