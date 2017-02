Uli Schirmer ist tot. Natürlich ahnte er das Ende, schließlich ist er ihm schon einige Male davongelaufen, hat es weggeredet – weggelebt! Er hat sich seinen Schal umgebunden, ist ins Konzert gegangen und hat: einfach weiter gelebt. Aber tief innen, da schien er es zu wissen, dass er irgendwann loslassen muss, sein geliebtes Leben. Und gestern war es so weit: Der Tod von Uli Schirmer, jahrelang Manager des Palace-Hotels in München und Vertrauter so vieler Klassik-Künstler, ist der traurige Beweis, dass gute Geister also doch sterben können. Dann das war Uli: ein guter Geist. Er war ein Mensch unter Musikern. Er war ihr unaufdringlicher und bedingungsloser Diener. Er war ihr größter Fan – und einer ihrer wenigen Vertrauten.

Seinetwegen sind sie im Palace abgestiegen: Christian Thielemann, der die Suite im Dachboden bewohnte (wenn er da war, besorgte Uli noch vor dem Frühstück die „Berliner Morgenpost“). Anne-Sophie Mutter, die Uli ihre Interviews und Pressekonferenzen einrichten ließ, mit ihm so viele Gespräche führte und das Palace zu ihrem zweiten Münchner Wohnzimmer machte. Nigel Kennedy, den Uli einst pitschnass nach einem Sommerregen auf dem BMX-Rad durch die Lobby fahren ließ. Lang Lang, Daniel Barenboim, ach: einfach alle. Uli Schirmer war der unangefochtene Chef des Hotel Klassik. So einen wie ihn gab es in der ganzen Welt nicht. Bei Uli waren sie alle: zu Hause.

Klar, das war sein Job, und sein Job war seine Leidenschaft. Aber Uli war einer, der nicht unterschieden hat: nicht zwischen Arbeit und Freizeit, nicht zwischen Superstar und Musik-Laien. Jeder, der begeistert von der Musik war, war für ihn ein spannender Gesprächspartner. Er war der verrückteste Klassik-Freak unter der Sonne, wenn er über Musik redete, dann spürten seine Zuhörer seine Leidenschaft: Nachts, an der Bar konnte er stundenlang von Gundula Janowitz schwärmen („sie sang wie eine Straßenbahn, die quietschte, aber es war die schönste Straßenbahn, die ich je gehört habe“.), er liebte es, die unterschiedlichen Wagner-Dirigate von Furtwängler und von Karajan, von Barenboim und von Thielemann zu vergleichen: den Schal um den Hals, der Anzug frisch geglättet – die Augen immer genau so wach wie seine Ohren.

Nicht weg, nur gerade nicht da

Uli Schirmer war ein Leidenschafts-Mensch, einer für den Künstler keine Gäste waren, sondern Erscheinungen, gleichzeitig aber auch Freunde und Kunden – das alles schloss sich bei ihm nie aus. Menschen, für die er einfach alles möglich machte: Egal, ob er gemeinsam mit Barenboim und Thielemann das Hotelklavier über die Flure schob, ob er irgendwo einen Frack oder ein Paar Schuhe auftrieb oder andere Sonderwünsche erfüllte. Wer wissen wollte, was gerade in der Klassik-Welt passierte, musste sich nur an seine Bar setzen, um den Klatsch und Tratsch zu hören: nie kompromittierend, sondern immer voller Ehrfurcht, voller Respekt.

Ich habe Uli Schirmer kennengelernt, als ich die Chefredaktion des crescendo übernommen hatte. Wir wollten vieles neu machen, Klassik anders erzählen. Und: Er war sofort dabei. “Wenn Du in München bist, dann sollst Du hier zu Hause sein”, sagte er – und zwei Jahre lang wohnte ich bei ihm. Und war zu Hause. Uli hatte eine Kolumne bei uns, schrieb seine Anekdoten auf – und irgendwann, das hatten wir beschlossen, wollten wir noch ein Buch schreiben. Ein Buch voller Leben – SEIN Buch. Inzwischen glaube ich, dass es gut ist, dass wir das nie gemacht haben. Wir alle kennen seine Geschichten, und keiner kann sie so aufschreiben, wie er sie erzählt hat, so liebevoll, so treu, so begeistert. Sie werden bei uns bleiben, weiter erzählt werden – immer weiter.

Die klassische Musik war Ulis Lebens-Elixier. Wie gern stand er vor all den Bildern der Künstler, deren Betten er gemacht hat. Egal, wer sein Hotel betrat, jeder wurde mit Namen begrüßt. Mit jedem nahm er das Gespräch dort wieder auf, wo man sich beim letzten Mal getrennt hatte. Für Uli war man nie weg, nur gerade nicht da.

Der Himmel auf Erden

Als der scheiß Krebs sich vor einigen Jahren zum ersten Mal bemerkbar machte, beschloss er zu kämpfen. Er trat einen Schritt zurück, suchte das Leben auch im Privaten – und war dennoch: allgegenwärtig. Die ganze Klassik-Welt nahm Anteil an seinem endlosen Kampf. Es gab schwere Tiefs, einige Hochs. Aber es war klar, dass der Tod nun sein Leben begleitete. Für Uli war das nur ein Grund, noch genüsslicher zu sein: der Wein, das gute Essen – und ganz besonders: die Gespräche. Er suchte keine Platitüden, sondern war neugierig, wollte Wissen sammeln und Wissen teilen. Er konnte über jeden einzelnen Ton, den je eine Sängerin gesungen hatte reden, über jeden Ton, den je Klavierspieler angeschlagen hatte – und über die Kunst als Lebensform, den Künstler als Menschen. Das war, was diesen einmaligen Mann auszeichnete, er war so leidenschaftlich, so entwaffnend, so offen, so klug und naiv zugleich. Uli war einfach der beste Gastgeber der Welt: Ein Freund vieler, ein Vertrauter, einer, für den das Helfen immer auch die eigene Freude bedeutete.

Ich erinnere mich, als Claudio Abbado – sein großes Idol – gestorben war. Damals schrieb ich in meinem Nachruf, dass Abbado in seinen letzten Jahren als Dirigent immer wieder mit einem Bein im Totenreich stand und uns in aller körperlichen Anstrengung stets aufs Neue ein Stückchen Himmel auf Erden brachte. Nach diesem Text rief Uli mich an, unter Tränen. Und er sagte mir, dass es so wahr sei, und fragte, ob ich mir vorstellen könne, wie schwer es sei, zwischen Leben und Tod auf der Erde zu sein. „Es ist Scheiße“, sagte er, „so unvorstellbar große Scheiße.“ Dass sich der Himmel für ihn in der Musik offenbarte, war vielleicht ein Trost, aber noch lange kein Grund, nicht noch ein bisschen hier zu bleiben – in der Lobby des Lebens, an diesen wunderbaren Orten, an denen der Himmel auf die Erde kommt.

Nun ist Uli Schirmer aufgebrochen, er hat uns verlassen, hin, in den ewigen Klang. Er ist nicht weg, nur gerade nicht da. Lieber Uli Schirmer, wir alle werden Dich vermissen, Du warst ein Vater der Klassikwelt, ein zu Hause. Danke. Danke – und mögest Du tönende Ruhe finden und dich freuen, mit all jenen Künstlern, die da oben bereits auf Dich gewartet haben, damit das Hotel Himmel noch ein bisschen menschlicher wird.

Axel Brüggemann