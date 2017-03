Im Mai 2009 hatten 3sat, ZDFtheaterkanal und Classica zur Wahl der “schönsten Oper aller Zeiten” aufgerufen. Bis September konnten die Zuschauer aus insgesamt 30 vorgeschlagenen Opern – ausgewählt nach den Besucherzahlen, erhoben in der jährlichen Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins – die zehn beliebtesten wählen.

Nun stehen die Top Ten fest: Es sind “Aida” von Giuseppe Verdi, “La Bohème” von Giacomo Puccini, “Carmen” von Georges Bizet, “Don Giovanni” von Wolfgang Amadeus Mozart, “Fidelio” von Ludwig van Beethoven, “Lohengrin” von Richard Wagner “Der Rosenkavalier” von Richard Strauss, “Tosca” von Giacomo Puccini, “La Traviata” von Giuseppe Verdi und “Die Zauberflöte” von Wolfgang Amadeus Mozart.

Damit beginnt der Countdown für die Wahl zur “schönsten Oper aller Zeiten”. Die zehn Zuschauerfavoriten werden im Rahmen der gleichnamigen Programmreihe ab Dezember 2009 in 3sat, ZDFtheaterkanal und Classica präsentiert. Um den Zuschauern die Wahl zu erleichtern, werden die Opern in unterschiedlichen Inszenierungen in den Sendern ausgestrahlt. Vor jeder Sendung führt eine Dokumentation in das Werk ein und gibt Hintergrundinformationen dazu.

Das Ergebnis der Wahl wird schließlich in einer großen Finalshow am 9. Januar 2010 ab 20.15 Uhr in 3sat (Wiederholung im ZDFtheaterkanal am 10. Januar, 19.40 Uhr) mit vielen prominenten Gästen präsentiert. Die Moderation übernimmt der Stargeiger Daniel Hope. Stars werden für ihre Lieblingsoper einstehen und für sie “werben”. Denn am Ende entscheidet erneut das Publikum, welche Oper die “Schönste aller Zeiten” ist.

Ausführliche Informationen zu der Programmreihe und alle Sendetermine finden Sie unter www.die-schoensten-Opern-aller-Zeiten.de.