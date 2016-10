Der ECHO KLASSIK ist eine Familienfeier der Branche. Auch dieses Mal werden sich wieder Künstler mit Vertretern der Plattenlabels und dem Publikum treffen, um einander zu ­sagen, wie toll sie sind. Aber ist die Musik inzwischen nicht viel spannender als die Preisverleihung?

Damit wir uns richtig verstehen: Der ECHO KLASSIK ist eine geniale Erfindung. Jedes Jahr treffen sich Künstler, Journalisten, Vertreter der Plattenlabels und das Publikum zu einer großen Sause, um zu zeigen, wie lebendig die Welt der klassischen Musik ist. Fakt ist aber zudem, dass sich auch die Klassik im ständigen Wandel befindet. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe: In den Feuilletons kommt sie kaum noch vor, im großen Fernsehen so gut wie gar nicht – die Labels suchen seit Jahren nach neuen Vertriebskanälen, der Anteil der Streaming-Dienste und MP3-Downloads wird unaufhaltsam größer. Zudem ist das alte Marketingkonzept der Hochglanz-Klassik längst nicht mehr unangefochten.

Wir haben es schon lange nicht mehr nur mit einigen wenigen Megastars zu tun, die gut aussehen und einigermaßen musizieren, sondern mit Künstlern, die in sozialen Netzwerken ihr Publikum finden, mit Virtuosen, die auch mit einem Repertoire jenseits von Bach, Beethoven und Brahms erfolgreich sind, mit kleinen Labels, die bewusst auf ein fachkundiges Kernpublikum spekulieren. Klar, die großen Zugpferde des Klassikbetriebes gibt es zum Glück noch immer. Aber auch sie haben sich grundlegend gewandelt: Die Anna Netrebko des Jahres 2016 hat nur wenig mit der Diva Anfang der 2000er-Jahre zu tun. Netrebko ist erwachsen geworden, erarbeitet sich ein neues Repertoire (gerade erst mit dem gefeierten Dresdner Lohengrin, nun in ihrer „Verismo“-Einspielung) und entwickelt ihre Stimme zu neuen Höhen. Ebenso wie Jonas Kaufmann, der nicht nur an Stimme gewonnen hat, sondern gerade deshalb zum ECHO KLASSIK-Bestseller geworden ist, weil er Klugheit mit Eingängigkeit verbindet. Auch ein Dirigent wie Antonio Pappano ist eben kein purer PR-Maestro, sondern jemand, der sowohl in Italien als auch in London neue Publikumsschichten durch eine neue Ernsthaftigkeit erobert.

Mit anderen Worten: Viele Teile der Klassikbranche haben sich von der alten (und damals durchaus angebrachten) Oberflächigkeit verabschiedet. Sie sind wieder selbstbewusst geworden, sie erleben in ausverkauften Konzert- und Opernhäusern allabendlich, dass Erfolg nicht unbedingt an das Versprechen von Superlativen gekoppelt sein muss, sondern dass der neue Marktwert der klassischen Musik ihre Authentizität ist. Dass ihr eigentlicher Spaß in der Ernsthaftigkeit der Arbeit liegt. Dass man das Publikum durchaus fordern kann und dass es bereit ist, auch auf Abwege zu folgen, wenn es durch die Begeisterung der Künstler gelockt wird.

Es ist unschwer zu beobachten, dass eine neue Freude an der Ernsthaftigkeit in die Klassik eingezogen ist, dass ein Großteil des Publikums weniger Interesse daran hat, sich erzählen zu lassen, was angeblich toll ist, als das Tolle selbst zu entdecken. Der Spaß an der Debatte, die Freude, das Gehörte zu kommentieren und zu diskutieren, ist wieder zur Triebfeder der Musik geworden. Opernhäuser und viele Orchester nutzen diesen Trend seit einiger Zeit: Ebenso wichtig wie die Unterhaltung und das Marketing ist ihnen der Diskurs mit dem Publikum geworden. Ihnen ist klar, dass nicht jeder Abend ein Geniestreich sein kann und dass die Zeiten vorbei sind, in denen man genau das penetrant behaupten musste. Sie haben erkannt, dass die Klassik in Wahrheit ein Abenteuer ist, dass dauernd etwas schief gehen kann, dass immer etwas provozieren darf und dass ständig Momente der Außerordentlichkeit passieren.

Auch der ECHO KLASSIK könnte von diesem Trend profitieren. Davon, dass das Publikum längst mündig ist, dass es sich nicht mehr von der Oberfläche blenden lässt, sondern etwas anderes in der Musik sucht: das Intellektuelle, das Leidenschaftliche, das Erobernde, das Fanatische, den allzu menschlichen Aspekt des Musizierens – den Kampf um die eigene Interpretation, das Feilen an der Technik, den Vergleich mit anderen Kollegen. In all dem liegt die Gegenwart der Musik, egal, ob Anna Netrebko, Theodor Currentzis oder Philippe Jaroussky: Sie alle machen mit den Alben, für die sie dieses Jahr ausgezeichnet werden, längst vor, dass der Erfolg nicht mehr an der Oberfläche liegen muss, sondern zuweilen auch am tiefen Grunde des unendlichen klassischen Ozeans liegen kann.

Die klassische Musik wird derzeit wieder so ernst genommen wie lange nicht mehr. Es wäre Quatsch zu glauben, dass man ein neues Publikum mit primitiven Superlativen locken könnte. Die Klassik selbst beweist das Gegenteil: Sie ist dort gesund, wo Diskussionen stattfinden, wo Begeisterung herrscht, wo die Spontaneität und der Mut auf etwas Neues regieren.

Und es ist dem ECHO KLASSIK 2016 zu wünschen, dass diese moderne Form der Musikinterpretation und ihre Protagonisten gewürdigt werden, in einem feierlichen Rahmen, der es erlaubt, den Künstlern selbst eine Stimme zu geben, ein Forum, auf dem sie ihre Begeisterung zeigen können, auf einer Veranstaltung, die weniger Lobhudelei und mehr Mut durchaus vertragen könnte. Der ECHO KLASSIK ist eine seltene Gelegenheit, den Zustand der klassischen Musik vor einer breiten Öffentlichkeit zu spiegeln, er bietet die Chance, das, was passiert, zur Debatte zu stellen und dadurch sowohl das Publikum als auch das Feuilleton zu begeistern. Der Zustand der klassischen Musik lebt derzeit von der unsagbaren Virtuosität seiner Künstler, vom Mut, das Neue zu entdecken, davon, radikal andere Interpretationsansätze zu verfolgen oder das eigene Tun durch harte Arbeit zu perfektionieren. Es ist die Aufgabe des ECHO KLASSIK, diese neue Offenheit zu zeigen, zu feiern und zu beleben. Werden wir mutiger, bleiben wir kritisch. Begeistern wir durch Debatte. Das selbstgefällige Schulterklopfen war gestern – das Morgen ist das Abenteuer!