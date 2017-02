Die öffentliche Diskussion um die Elbphilharmonie wird mit allen Mitteln geführt – oft auch unter der Gürtellinie. Warum ist das so? Weil Musik zum Glück noch immer emotionalisiert. Aber auch, weil die Hamburger in ihrer PR-Strategie unhaltbare Versprechen gemacht haben.

Von Axel Brüggemann

Kaum ein anderes Klassik „Event“ (und, ja das schreibe ich hier bewusst) in Deutschland hat so viel Aufmerksamkeit generiert wie die Eröffnung der Elbphilharmonie. Tagelang waren Zeitungen, Live-Blogs und Kommentarspalten gefüllt. Das Erstaunliche war die energische Wucht vieler Kritiken und Meinungen: Nicht nur das Bau-Finanz-Desaster der Vergangenheit spielte eine Rolle, sondern auch die Eröffnungszeremonie, die Künstler und – natürlich – die Akustik. Eigentlich war so ziemlich alles zu lesen, von der „Elphi“ (diese Abkürzung sagt schon viel darüber aus, dass wir sie unbedingt liebgewinnen wollen!) als einmaligem Konzerthaus und bestem Raum für Kultur überhaupt bis zum bitterbösen Abgesang: Akustik-Vernichtung und, vor allen Dingen: Kritik am NDR-Heimorchester, das von der „Süddeutschen“ über die „Welt“ bis zur „FAZ“ mehr oder weniger abgewatscht wurde.

Kleine Presseshow

Den Auftakt machte, noch in der Nacht der Eröffnung, Manuel Brug von der „Welt“, der – mit spürbarem Bedauern und fühlbarer Rage – titelte „Weltklasse geht leider anders“. Dafür, dass er die Akustik kritisierte, wurde er von den Elbphilharmonie-Fahnenschwenkern sofort in bitterbösen Kommentaren abgewatscht. Übrigens ein Phänomen der letzten Tage: Wer Kritik anmeldete, wurde als „Spielverderber“, „Meckerer“ oder „Motzer“ abgestempelt – so als sei Kritik in der Kultur nicht vorgesehen (eine Frage wäre, warum die PR-Abteilung den Kritikern der großen Zeitungen dermaßen schlechte Plätze zugewiesen hat). Auch auf meiner Facebook-Seite, wo ich die Frage stellte, ob eine freudige Eröffnung ohne Politiker-Reden nicht sinnvoller gewesen wäre als die eher getragene, gedeckte und unglaublich ernste (dafür fehlte die Qualität des Orchesters) Veranstaltung, die Klassik nach allen Klassik-Klischees zelebrierte, wurde sofort heruntergebürstet, etwa von Bass-Bariton Thomas Quasthoff, der mich fragte, ob wir nicht einfach mal feiern können – und dass ihn derartige Debatten nerven (Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen!!!).

Die Seite niusic.de hat die aktuellen, oft untergürteligen Reaktionen im Text „Ode an den Hass“ ganz gut zusammengefasst und sich darüber gewundert, warum vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken so viele Mistkübel ausgegossen wurden (nicht nur über der Elbphilharmonie, sondern auch über die Politiker, die Musik an sich und das Prinzip der Subvention). Und, klar, es gab auch humorvolle Spitzen, etwa auf dem Bad Blog of Musick von Moritz Eggert, wo einer seiner Kollegen beschrieb, wie es „wirklich war“ und dabei nicht nur Manuel Brug als „Raupe Nimmersatt“, sondern auch Barbara Schöneberger und den gesamten Elbphilharmonie-Hype herrlich ad absurdum führte. Brug selber legte einige Tage später in seinen „Klassikern“ noch einmal ernsthaft nach, indem er dem Veranstalter und der „Zeit“ vorwarf, unlauteren Journalismus betrieben zu haben. Natürlich erntete er auch für diese durchaus diskussionswürdige Frage erneut nur Spott und Hohn.

Grunsätzlich ist es ja gut, dass wieder eine derart breit gefächerte, leidenschaftliche und nicht allein auf die Klassik-Blase reduzierte Debatte stattgefunden hat. Denn die Themen, die diskutiert wurden, sind zum großen Teil tatsächlich diskussionswürdig: Akustik, Qualität des Orchesters, Idee des Programms, Baukosten.

Schlechte PR

Dass die Diskussion ausgeartet ist, wie es niusic.de beschreibt, ist nicht wirklich verwunderlich: Seit Jahren hat die Elbphilharmonie gemeinsam mit der Stadt Hamburg und dem NDR eine gigantische Medienkampagne gefahren, deren Stoßrichtung klar war: „Die Elbphilharmonie ist größer, besser, schöner und wichtiger als alles, was je in der Klassik getan wurde!“ Wer daran zweifelte, wurde sofort als Spielverderber rausgeworfen. Aber indem man Kritiker (seine es Journalisten oder Privatleute), die recherchieren oder nachfragen diskreditiert, tut man der Kultur generell nichts Gutes. Etwas mehr Souveränität hätte der ganzen Sache schon viel Wind aus den hanseatisch steifen Segeln genommen.

Fragen, die im Vorfeld (durchaus mit Sympathie gegenüber dem Projekt) gestellt wurden, sind von Seiten der Elbphilharmonie nicht nur nicht beantwortet worden, sondern wurden gern auch vom Intendanten selber, von Christoph Lieben-Seutter, in Chefredaktionen wahlweise als „Quatsch“ oder „Unsinn“ dargestellt. Etwa die Frage nach zukünftigen Programmen und den Kosten des laufenden Betriebes, die auch crescendo aufgeworfen hat. Fragen wie diese: Wird das NDR-Orchester als Hausorchester auch langfristig genügend Publikum locken (heute ist klar, dass andere Ensembles den Klang der Elbphilharmonie wohl besser ausschöpfen können). Und wenn nicht: wie soll das Haus dann funktionieren, wenn Ensembles wie die Berliner- oder Wiener Philharmoniker – egal bei welchen Eintrittspreisen – nicht kostendeckend sein können? Und ist es wirklich vertretbar, dass der NDR als Sender einen Großteil der laufenden Elbphilharmonie-Kosten tragen muss (ein Dreifaches gegnüber der Laeiszhalle. Wie soll man das den Gebührenzahlern erklären?) und sich gleichzeitig in der Pflicht sieht, das eigene Haus kritiklos medial zu begleiten?

Vielleicht ist es so, dass sich die überlebensgroße PR-Blase, die Hamburg in den Vormonaten der Eröffnung aufgepumpt hat, nun einfach rächt. Wo Erwartungen so hoch geschraubt werden, wie in der Elbphilharmonie, können sie am Ende nur enttäuscht werden. Und eine Kultureinrichtung, die strategisch versucht seriöse, kritische Fragen abzuwiegeln und sich über den „bedingungslosen Begeisterungs-Mob“ freut, lädt ganz natürlich Wut auf sich. Ein Teil dieser Wut scheint nun in einigen Artikeln, besonders aber im Netz ausgebrochen zu sein. Sie ist wohl auch nicht allein den „Spaßbremsen“, den „Besserwissern“, den „Beleidigten“ oder „Eifersüchtigen“ und ihrer tatsächlich oft im Ton vergriffenen Sprache anzulasten, sondern auch der bisherigen Marketing-Strategie der Elbphilharmonie selber, die geglaubt hat, Emotionen unterdrücken zu können. Aber ein Konzerthaus ist kein goldener „Trump Tower“, dessen Kritiker einfach lächerlich gemacht werden können. Es gehört auch zur Verantwortung von Veranstaltern, die Streitkultur als Kultur zu bewahren und zu schützen.

Debatte kultivieren

Und dennoch war es schön, zu sehen, wie groß die Emotionalität bei Architektur und Musik noch sein kann. Und es ist nicht zu spät, sie in gute Richtungen zu lenken: Ein Haus für Musik (und Kultur generell) ist immer auch ein Haus des Diskurses, der offenen Kritik, der Debatte – über Geschmack, Werte, Leidenschaft. Ein Haus, in dem das Scheitern ebenso zur Regel gehört wie der Triumph. Es gibt kein Konzerthaus in der ganzen Welt, in dem jeden Abend perfekte Veranstaltungen stattfinden – nicht in Wien, nicht in New York und, nein, auch nicht in Hamburg. Das einzugestehen, mehr noch: das auch einem eventuell neuen Publikum klar zu machen, zu sagen „Wir machen Musik, die ist jeden Abend anders“, das wäre an dieser Stelle wichtig gewesen.

Die Elbphilharmonie, der NDR und alle, die auch heute noch eiben Superlativ nach dem anderen raushauen, müssten verstehen, dass das wirklich Spannende an der Musik ist, dass sie nicht planbar ist, dass sie immer aktuell, jeden Abend zu neuen Debatten anregt. Dass man nicht nur über sie streiten darf, sondern über sie streiten muss. In diesem Sinne ist die Musik wie ein Fußballspiel – nach einem 0:0 werden die Analytiker vielleicht über eine langweilige Partie jammern, aber am nächsten Tag sind wieder alle im Stadion.

Die Elbphilharmonie würde gut daran tun, nicht beleidigt zu sein, wenn einem Gast Mal was nicht gefällt, sondern die Debatte in das Konzept eines neuen Konzerthauses zu integrieren: Gemeinsam über das, was man hört, zu sprechen, darüber, wie Musik sein kann, wie man sie aufführen will, welchen Wert für eine Gesellschaft sie haben kann. Dazu gehören natürlich Einführungen, dazu kann es gehören, schwere Programm zu vermitteln. Dazu muss auch gehören, offensichtliche Fehler – sowohl auf Seiten des Hauses als auch auf Seiten der Sender und Zeitungen, die unmittelbar an die Elbphilharmonie gebunden sind – offen zu diskutieren. Denn Lobhudelei in eigener Sache ist das falscheste, was man als Kulturveranstalter tun kann. Das schönste in der Kunst ist das Scheitern, denn es mach das Gelingen noch besonderer.