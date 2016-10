Die Sopranistin Regula Mühlemann ist nicht nur Mozart-Fan, sondern inzwischen eine seiner bekanntesten Stimmen. Auch ihr neues Album hat sie dem großen Komponisten gewidmet.

Mozarts Musik fasziniert die junge Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann seit ihrer Teenagerzeit. Als Despina, Zerlina, Barbarina oder Papagena war sie bereits auf bedeutenden Bühnen zu erleben. Auch ihr erstes Soloalbum bei Sony Classical ist dem berühmten Salzburger gewidmet.

crescendo: Frau Mühlemann, Ihre Stimme wird als „brillant“, „lupenrein“ und „höhenklar“ gelobt. Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Regula Mühlemann: Ich war eigentlich eine Quereinsteigerin. Allerdings ist meine Familie ziemlich musikalisch. Meine Mutter hat in einem kleinen Theater nahe Luzern Operette gesungen. Auch meine Großeltern standen da auf der Bühne. Verwandte von mir sagen, in meiner Stimme schwingt die Oma mit.

Gab es ein besonderes Schlüsselerlebnis, das Sie dazu bewogen hat, professionelle Sängerin zu werden?

RM: Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir Singen großen Spaß macht. Den ersten Unterricht habe ich aber erst mit 14, 15 Jahren genommen. Die Lehrerin schickte mich in die Kantorei in Luzern. Bei der ersten Probe sang ich Rossini und war total begeistert. Ich durfte dann schon bald Solopartien singen.

Wie sehr lassen Sie sich von der Musik berühren, die Sie singen?

RM: Zu den Stücken, die ich einstudiere, habe ich zuerst einen emotionalen Zugang. Danach kommt die Technik. Bei Konzerten ist es wichtig, zum ersten Moment zurückzufinden, in dem man zum Kern der Musik vorgedrungen ist. Bei einem Auftritt habe ich gesehen, wie ein Zuhörer in der ersten Reihe in Tränen ausbrach. In solchen Situationen merkt man, welch eine enorme Kraft Musik haben kann. Wir Sänger haben die Aufgabe, über die Emotionen Türen zu öffnen. Das funktioniert aber nur, wenn sich das Publikum darauf einlässt und aufmerksam zuhört.

Müssen Sie in ihrem Alltag ständig aufpassen und Ihre Stimme schonen?

RM: Ich versuche, möglichst normal zu leben. Am Abend vor einem Konzert verzichte ich zwar beispielsweise auf Alkohol. Ansonsten gehe ich aber sogar in Bars, in denen geraucht wird. Auch in Grippezeiten bleibe ich nicht nur zu Hause. Zum Glück werde ich nur selten krank. Ich habe großes Vertrauen in meine Stimme, das bewahrt mich vor allzu viel Stress.

Was verbinden Sie persönlich mit Mozart, mit dessen Arien Sie auf Ihrem ersten Soloalbum zu hören sind?

RM: Zum ersten Mal hat mich Mozart richtig gepackt, als ich als Teenager die Barbarina in Figaros Hochzeit am Opernhaus Zürich hörte. Als Künstlerin bin ich dann technisch und musikalisch immer weiter an ihm gewachsen. Das Wichtigste ist, dass man als Interpret Ehrlichkeit in die Rolle legt. Ansonsten wirkt alles nur oberflächlich und berührt niemanden. Ich habe gelernt, tief in das Innere einer Figur vorzudringen und mich mit ihr zu identifizieren. Mozarts Charaktere sind oftmals sehr vielschichtig. Auch bei der Gesangstechnik kann man da nicht schummeln, ohne dass es auffällt. Ich erinnere mich daran, dass der Dirigent Nikolaus Harnoncourt einmal sagte, Mozart lasse sich immer wieder neu erfinden. Ich glaube nicht, dass man sich mit anderen Komponisten so unendlich beschäftigen kann wie mit ihm.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Stücke auf dem Album ausgewählt?

RM: Ich habe mir so ziemlich alles angehört, was für mein Fach möglich ist. Aus diesem Fundus habe ich mir meine Lieblingsstücke ausgesucht. Etwa Die Abschiedsstunde aus dem weniger bekannten Singspiel Der Schauspieldirektor. Oder Strider sento la procella aus der Oper Lucio Silla, die auch nicht so häufig aufgeführt wird. Bei der Auswahl wollte ich mich nicht nur auf Opern beschränken. Die Motette Exsultate, jubilate fand ich ebenfalls sehr geeignet. Ich wollte kein tragisches Repertoire aufnehmen oder mich als Diva zeigen. Viele fröhliche Arien, die gewissen Ansprüchen genügen, gibt es aber selbst bei Mozart nicht.

Welche Anforderungen stellt dieses Repertoire an die Stimme? Ihre Intonation hört sich jedenfalls ganz klar und mühelos an.

RM: Manche Stücke klingen zunächst leicht, wie etwa die erste Arie auf der CD, Schon lacht der holde Frühling. Die Koloraturen gehen einfach rauf und runter. Doch irgendwann merkt man als Sängerin, dass es sportlich wird und man viel Atem braucht. Die richtig heiklen Passagen kommen bei Mozart oft zum Schluss. Selbst dann darf das Singen aber nicht nach Akrobatik klingen.

Wie etwa am Ende der äußerst schwierigen Konzertarie Vorrei spiegarvi, oh Dio, wenn ein Sprung nach oben über zwei Oktaven und eine Terz zu bewältigen ist.

RM: Diese Arie habe ich nicht ausgewählt, weil ich etwas besonders Virtuoses zeigen will, sondern weil sie mir so unglaublich gut gefällt. Ich liebe auch dieses Oboen-Solo … Auf der CD wollte ich unbedingt ein Stück haben, in dem mein Lieblingsinstrument mit der Stimme kombiniert wird. Auch bei dieser Arie gehe ich zuerst von meiner eigenen Empfindung aus. Die Tonsprünge werden dann eigentlich zur Nebensache.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem Kammerorchester Basel und dem Dirigenten Umberto Benedetti Michelangeli, einem Neffen des legendären Pianisten Arturo?

RM: Bei dem Orchester bin ich vor ein paar Jahren kurzfristig eingesprungen, als ein Sopran für Händels Der Messias gesucht wurde. Weil ich die Erfahrung toll fand, wollte ich mit diesen Musikern auch mein erstes Album aufnehmen. Umberto Benedetti Michelangeli lud mich vorher zu sich nach Hause nach Brescia ein, wo wir das Repertoire intensiv durchgearbeitet haben. Wir waren uns fast in allem einig, außer bei der Arie Vorrei spiegarvi, oh Dio. Bis ich verstand, dass ich da etwas völlig falsch verstanden hatte. „Oh Dio“ wird oft wie ein Gebet zu Gott gesungen. Er hat mir dann erklärt, dass sich dieser Ausruf an einen Menschen richtet, fast wie ein Kraftausdruck. Daraufhin habe ich auch meine Tempovorstellungen korrigiert. Am nächsten Tag haben wir die Arie wiederholt, und auf einmal passte alles perfekt zusammen. Vom Orchester habe ich mich bei der Aufnahme förmlich getragen gefühlt. Ich stand mittendrin, zwischen den Celli und Violen. Es war wirklich ein Zusammenmusizieren.

Corina Kolbe

Regula Mühlemann Live

31.10./1.11.16: Konstanz

Mozart: Exsultate

3.12./4.12.16: Stuttgart

Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248

13.5.17: Stuttgart

Schubert, Mozart

Regula Mühlemann:

„Mozart Arias“

Kammerorchester Basel, Umberto Benedetti Michelangeli

(Sony)