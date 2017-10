Preisträger der Kategorie “Operneinspielung (Oper 20. / 21. Jh.)”

Alban Berg: “Wozzeck”, Roman Trekel, Anne Schwanewilms, Houston Symphony Orchestra, Hans Graf u.a. (Naxos)

Roman Trekel, Anne Schwanewilms und Hans Graf erzählen Alban Bergs „Wozzeck“ mit atemloser Dramatik.

Die Geschichte von Wozzeck, diesem armen Mann, der von der grausamen Wirklichkeit unserer Welt in den Wahnsinn getrieben wird, ist vielleicht eines der wichtigsten Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts. Die Titelpartie der Oper von Alban Berg ist eine Herausforderung an die Stimme, aber auch an die Gestaltung und Balance zwischen Musikalität und Dramatik. Roman Trekel singt den Wozzeck auf dieser Aufnahme nicht, er ist, der Wozzeck: Eine im musikalischen Chaos getriebene Seele mit hörbarer Körperlichkeit. Er leistet sich immer wieder gesangliche Schönheit und stattet den Menschen am Abgrund mit Würde aus.

Obwohl „Wozzeck“ zum festen Repertoire der Opernhäuser gehört, ist die Oper in den letzten 20 Jahren nur in verschwindend wenigen Neu-Einspielungen auf CD realisiert worden. Das hat das Label NAXOS nun geändert: Der Live-Mitschnitt mit dem Houston Symphony Orchestra, einem der bedeutendsten Sinfonieorchester der USA, das von Hans Graf (einem Schüler von Franco Farrara und Sergiu Celibidache) geleitet wird, und in dem Anne Schwanewilms die Marie spielt, ist eine aktuelle Referenzaufnahme dieser dramatischen Oper: ein musikalisches Hörspiel mit atmosphärischem Drive und innerer Spannung.