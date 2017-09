Preisträger der Kategorie “Kammermusikeinspielung (Musik 19. Jh.) / gem. Ensemble”

Fauré, Saint-Saëns, Franck u.a.: “Reminiscences”, Camille Thomas, Julien Libeer (La dolce volta / Harmonia Mundi)

Die Cellistin Camille Thomas und der Pianist Julien Libeer suchen die Klangfarben des französischen 19. Jahrhunderts.

Das Spannende an kleineren Labels ist, dass sie die Entdeckung junger Künstler ernst nehmen und immer wieder den Mut haben, ein Repertoire aufzunehmen zu lassen, das selbst dem eingefleischten Klassik-Hörer oft unbekannt ist. „La Dolce Volta“ ist so ein Label. Und die Cellistin Camille Thomas eine Künstlerin, die nicht allein durch ihren tiefgründigen Ton betört, sondern auch durch ihre musikalische Klugheit und Begeisterung – dadurch, dass sie Musik ausgräbt, die unsere Ohren kaum kennen, sie aber schlackern lässt. Die in Paris geborene Thomas wurde an der Hanns-Eisler-Hochschule in Berlin ausgebildet, hat zahlreiche europäische Preise gewonnen und 2014 als „Newcomerin des Jahres“ von der EBU (European Broadcasting Union) ausgezeichnet sowie für den französischen Grammy “Les Victoires de le Musique” nominiert. Nun hat sie gemeinsam mit dem Pianisten Julien Libeer das oft vergessene Repertoire für Cello und Klavier des 19. Jahrhunderts aus ihrer Heimat vermessen.

So entdeckt Thomas ein vollkommen neues Gesicht von Eugène Ysaye. Für das Cello schrieb er nur ein Werk, die Sonate op.28 – aber die hat es in sich, verlangt eine selbstbewusste, virtuos geschulte und gleichsam souverän singende Interpretin: Rhythmus, Zweistimmigkeit, ebenso sehnsuchtsvoll wie pathetisch im besten Sinne, gleichsam immer auch beschwingt. All diese Farben ruft Thomas nicht nur auf ihrem Gagliano-Cello ab, sondern mischt sie mit emotionaler und interpretatorischer Klugheit.

Mit dem Pianisten Julien Libeer hat sie einen kongenialen Partner gefunden, der sie nicht begleitet, sondern sich in dauerndem Dialog mit ihr befindet. Unter anderem auch in der spätromantischen Sonate von César Franck oder den vier kleinen Stücken von Gabriel Fauré. Mit typisch französischer Verve und Leichtigkeit wechseln sie die Stimmungen von der “Elégie” bis zur “Sicilienne”. Und auch Camille Saint-Saens wird mit seiner Impression aus dem „Karneval der Tiere“ und einer „Sérénade“ gewürdigt – als Protagonist französisch farbenprächtiger Miniaturen, die Thomas und Libeer ausgesprochen hörenswert dahintupfen. „Ein pures Hörvergnügen“ nennt Spiegel-Online die ausgezeichnete CD.