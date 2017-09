Preisträger der Kategorie “Kammermusikeinspielung (Musik 20./21. Jh.) / gem. Ensemble“

Franz Schmidt: “Quintet in A major for Piano left-hand, Clarinet & String Trio”, Linos Ensemble, Konstanze Eickhorst (cpo / jpc)

Das Linos-Ensemble und Konstanze Eickhorst mit Franz Schmidts Klavier-Quintett für linke Hand.

Nachdem der Pianist Paul von Wittgenstein im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, begann der Komponist Franz Schmidt, der damals Professor an der Wiener Musikakademie war, ihm drei Quintette zu komponieren, in denen der Klavierspieler nur mit der linken Hand zu spielen brauchte. In dem längsten der drei Konzerte, dem einstündigen A-Dur-Konzert, deklinierte Schmidt, ein eingefleischter Spätromantiker, der stets außerhalb der Zweiten Wiener Schule stand, eine Art musikalisches Glaubensbekenntnis: Transparenz mit poetischen Soli, betörenden Motiven und immer wieder versteckten Zitate. So wird im Finale ein Thema von Josef Labor, dem einstigen Lehrer Wittgensteins, variiert, und es erklingt das „all’ungherese“, mit dem sich der geborene Ungar Schmidt in sein eigenes Werk eingeschrieben hat.

Das Linos Ensemble ist bekannt für sein Einfühlungsvermögen, und gemeinsam mit der Pianistin Konstanze Eickhorst legen Rainer Müller van Recum (Klarinette), Winfried Rademacher (Violine), Matthias Buchholz (Viola) und Mario Blaumer (Cello) einen üppigen, warmen Klang vor, durch den dieses ausgefallene Werk ein ganz eigenes, inneres Leben entwickelt. Das Label cpo zeigt mit dieser Einspielung, dass auch historischen Trouvaillen der Kammermusik durchaus für sinnliche Begeisterung sorgen können.