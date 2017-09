Preisträger der Kategorie “Audiophile Mehrkanaleinspielung des Jahres”

Gustav Mahler: “Kindertotenlieder”, Gerhild Romberger, Alfredo Perl (MDG)

Das Label MDG lässt seinen Künstlern viel Freiraum und räumt damit gleich vier ECHO KLASSIK-Preise für ganz unterschiedliche musikalische Abenteurerreisen ab. Was all Aufnahmen – neben ihrer künstlerischen und musikhistorischen Qualität – auszeichnet, ist die akribische Aufnahmetechnik, etwa der Surround-Sound, der auch den kammermusikalischen Einspielungen wie dem Brahms-Zyklus, ein vollkommen neues Hören ermöglicht. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch der ECHO-Klassik für die Audiophile Mehrkanaleinspielung dieses Jahr an MDG geht, für Lieder von Gustav Mahler mit der Mezzosopranistin Gerhild Romberger und dem Pianisten Alfredo Perl. Neben den „Rückert Liedern“ und den „Liedern eines fahrenden Gesellen“ haben die beiden auch die „Kindertotenlieder“ aufgenommen. Die SACD-Aufnahme rückt die unendliche Sehnsucht, den Schmerz und das Verlangen ins Zentrum, inszeniert den Steinway-Konzertflügel optimal, ebenso wie Rombergers schwelgerischen, aber nie aufgesetzten, stets klug schwingenden Mezzo.