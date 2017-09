Preisträger der Kategorie “Kammermusikeinspielung (Musik bis 19. Jh.) / Streicher”

Ludwig van Beethoven: “Complete String Quartets Vol. 7″, Quartetto di Cremona (audite)

Das Quartetto die Cremona legt mit der siebten Folge aller Beethoven-Quartette das Spannungsfeld von Wiener Klassik und neuer Klangwelt frei.

Vor 17 Jahren hat sich das Quartetto di Cremona gegründet, und was es seither auf die Beine gestellt hat, wie es der Musik begegnet und wie sich die Stimmungen vollkommen unterschiedlicher Epochen – von Beethoven bis Nono – gegenseitig befruchten, sucht seinesgleichen.

Nun wird das Ensemble für die siebte Folge der Einspielung aller Streichquartette von Ludwig van Beethoven beim Label Audite endlich mit dem ECHO KLASSIK ausgezeichnet. Das liegt auch an der individuellen Klasse der einzelnen Musiker: Cristiano Gualco und Paolo Andreoli an den Geigen versprühen ungebremste Lebendigkeit, Giovanni Scaglione am Cello sorgt für die coole, ja zuweilen eiskalte Erdung, und Simone Gramaglia an der Viola ist so etwas wie das harmonische Bindeglied.

Bereits die ersten Folgen der Beethoven-Quartette waren bei ihnen nicht der Idee geschuldet, auf Biegen und Brechen das Gesamtwerk vorzustellen, sondern es gleichsam musikalisch in die unterschiedlichen Kompositionsstadien und ihren historischen Geist einzuordnen.

Nun liegen das Quartett G-Dur aus op. 18 und das abschließende Quartett aus op. 59 vor. Während Beethoven für das früherer Quartett noch weitgehend den bürgerlichen oder adeligen Musikliebhaber im Blick hatte, führte er das Genre mit den „Rasumowsky“-Quartetten auf eine vollkommen neue Ebene: Allein die extrem virtuose Fuge zeigt, dass dieses Werk explizit für hochprofessionelle Musiker der Meisterklasse geschrieben wurde.

Beim Quartetto di Cremona wirkt all das nie aufgesetzt virtuos, sondern bleibt natürlich. Die fast kühle, zuweilen ironisch, trockene Interpretation lässt die Spannung des Werkes, mit dem Beethoven die Klangzone der Kammermusik in neue Dimensionen ausgeweitet hat, greifbar werden. In der siebten Folge vereint sich der ausgehenden Geist der Wiener Klassik mit dem Betreten einer vollkommen neuen musikalischen Welt.