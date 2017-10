Preisträger der Kategorie “Ensemble/Orchester”

Schütz, Gabrieli, Monteverdi: “Da Pacem”, RIAS Kammerchor, Capella de la Torre

Der RIAS Kammerchor feiert das 500. Jubiläum der Reformation mit einem beeindruckenden Chor-Projekt.

Das Besondere an Ensembles wie dem RIAS Kammerchor ist, dass sie nicht nur musizieren, sondern die Musik immer auch denken, sie als Teil der Welt begreifen, als Ausdruck von Sehnsüchten, Prozessen und Bewegungen. Als Teil der Menschheit. Es gab viele Konzerte zur 500-Jahrfeier der Reformation – die Einspielung „Da Pacem“ für das Label „deutsche harmonia mundi“ sticht dabei heraus. Gemeinsam mit der Capella de la Torre und Florian Helgath arbeitet der RIAS Kammerchor nicht allein die charakteristische Klangwelt des Protestantismus heraus, sondern sucht verbindende Elemente in den unterschiedlichen Chorwerken der großen Konfessionen. Und so treffen Werke wie „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Luther oder „O süßer, o freundlicher“ von Heinrich Schütz auf das „Salve Regina“ von Monteverdi oder das „Da pacem“ von Parabosco.

Die Dramaturgie dieser Einspielung ist nicht nur schlüssig, sondern wird durch einen musikalischen Sog getragen, in dem die Lebendigkeit der geistlichen Musik spürbar wird und der Kammerchor sich als eines der führenden Ensembles weltweit in Szene setzt. Zuweilen zaubern Orchester und Chor opulente Klangwelten, lassen dabei aber immer Atem für Geist, Spiritualität und Transparenz. Anregender kann Musik über den Glauben kaum klingen.