Preisträger der Kategorie “Welt-Ersteinspielung des Jahres”

Georg Philipp Telemann: “12 Fantaisies pour la Basse de Violle”, Thomas Fritzsch (Coviello Classics / MBM)

Musikforscher und Gambenspieler Thomas Fritzsch hat die 12 Fantasien aufgestöbert und lässt sie nun lustvoll klingen.

Wenn Thomas Fritzsch in die Geschichte der Musik abtaucht, kommt er in der Regel mit wahren Trouvaillen zurück und haucht ihnen neues Leben ein. Nun hat er Georg Philipp Telemanns 12 Fantasien für Viola da Gamba solo aufgetan. Sie galten als verschollen, und die Suche nach ihnen gestaltete sich ähnlich kompliziert wie jene nach dem Bernsteinzimmer. Ihre Veröffentlichung im Jahre 1735 war zwar belegt, doch schien kein Druckexemplar die Zeit überdauert zu haben. Es dauerte 280 Jahre, bis Fritzsch nun eines in einer Privatbibliothek aufstöbern konnte. Ein Fund, der die Musikszene in Aufruhr versetzte.

Telemann fasst in seinen Solostücken die damals technischen Möglichkeiten für die Gambe zusammen. Das Magdeburger Telemann-Zentrum beschreibt das so: „Ein Füllhorn musikalischer Ideen, das durch die erstaunliche Kenntnis der Spielmöglichkeiten des Instrumentes besticht und in dem Telemann sich als ein Meister der intimsten kammermusikalischen Form zeigt.“ Thomas Fritzsch hat nun die Noten-Edition übernommen und lässt auf seiner Einspielung für Coviello die technischen Finessen und die emotionalen Spannungsbögen dieser Musik endlich wieder hören: eine zutiefst emotionale und historisch aufsehenerregende Ausgrabung.