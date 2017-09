Preisträger der Kategorie “Preis für Nachwuchsförderung”

Das Educationprogramm TONALi ist mehr als ein ganz besonderer Wettbewerb: Es hat sich zum Ziel gemacht, dass Jugendliche Jugendliche begeistern. Dafür gibt es nun den ECHO KLASSIK.

Im Juli legte der G20-Gipfel ganz Hamburg weitgehend lahm. Ganz Hamburg? Nein – ein großes Häufchen junger Musiker hat dem Wahnsinn Stand gehalten und einfach getan, was es tun musste: Konzerte an außergewöhnlichen Orten gegeben. Klassik in der Kulturkirche Altona, der Halle 424 oder in der legendären „Ritze“ lockten das Publikum, und das Abschlusskonzert des Instrumentalwettbewerbs TONALi fand in der prunkvollen Kulisse der ausverkauften Elbphilharmonie statt. Dabei sorgte eine Musikerin für besonderes Aufhorchen: Die junge Geigerin Lara Boschkor spielte Sergei Prokofjews 1. Violinkonzert, wurde von der „jungen norddeutschen philharmonie“ unter Leitung von Daniel Blendulf begleitet und erntete gigantischen Applaus, unter anderem von 900 Hamburger Schülern aus 12 verschiedenen Schulen, die im Auditorium saßen. Und so fand der wahre Ausnahmezustand in diesem Juli im Konzert statt: Meister-Virtuosen wie Lisa Batiashvili gaben sich die Ehre, Kinder schleppten ihre Eltern mit ins Konzert, und die ganze Stadt verwandelte sich in ein Konzertpodium.

Musik zu machen bedeutet schon lange nicht mehr, sich auf eine Bühne zu stellen, das Instrument auszupacken und loszulegen. Musik ist heute abhängig von Ideen, Konzepten, natürlich von der individuellen Ausbildung, aber auch von der Förderung, dem Management und der Organisation von Konzerten, von Aufnahmen und künstlerischen Persönlichkeiten.

All dem hat sich das von den beiden Cellisten Amadeus Templeton und Boris Matchin gegründete TONALi-Projekt verschrieben, eine Organisation, die gleichsam Wettbewerb ist, Festival und Nachwuchsförderung. Das Besondere: Junge Künstler werden in den unterschiedlichen Programmen motiviert, sich selber zu helfen. So ist in den letzten Jahren ein Netzwerk entstanden, in dessen Zentrum zwar der Instrumentalwettbewerb steht, das aber auch auf eine Publikumsakademie setzt, in der Jugendliche die Grundlagen des Kulturmanagements lernen und in über 100 Klassik-Konzerten Freunde, Eltern und Bekannte begeistern. Zudem hat TONALi gemeinsam mit der angesehenen Agentur Harrison Parrott sowie Hanni Liang die gemeinnützige Künstleragentur TONALiSTEN gegründet, die einen kulturellen Kreislauf anstrebt: Mäzene fördern die Agentur, die Agentur fördert junge TONALi-Musiker, und die Musiker selber bauen ein neues, heterogenes Klassikpublikum auf.

Seit seiner Gründung ist TONALi längst expandiert, das Educationprojekt begeistert die Jugend auch jenseits von Hamburg, Partner agieren bereits in den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Griechenland, Dänemark, Russland, den USA und in China. Zahlreiche Musikinstitutionen wie Festivals, Konzertreihen und Konzerthäuser nehmen jährlich teil, 59 Schulen, 496 Schülermanager, es werden 75 Schulkonzerte gegeben, die fast 25.000 erwachsene Zuhörer und 33.0000 Kinder und Jugendliche erreichen.

Kein Wunder, dass sich die Besten um die Zukunft von TONALi kümmern, im Künstlerbeirat sitzen unter anderem der Dirigent Kirill Petrenko, der Percussionist Martin Grubinger, außerdem Paavo Järvi, Lisa Batiashvili, Igor Levit und Janine Jansen, Hauptförderer sind u.a. die Oscar und Vera Ritter-Stiftung, die Hans-Kauffmann-Stiftung, die Hubertus Wald Stiftung, die Karin Stilke-Stiftung, die Claussen Simon Stiftung, die Stadt Hamburg, das BKM und der 2012 gegründete Freunde von TONALi e.V.,

„Für mich war die zurückliegende TONALi-Woche so außergewöhnlich, wie ich das zuvor niemals erlebt habe“, sagt die Gewinnerin des TONALi17-Wettbewerbs Lara Boschkor. „Das Eröffnungskonzert mit allen Teilnehmern als eine große Improvisation. Das gemeinsame Mittagessen. Es war alles so anders als bei all den Wettbewerben, die ich zuvor besucht hatte. Es war das Gefühl da, einfach nur Musik machen zu dürfen. TONALi hat mich in einer Weise berührt, die mich Mensch und Musiker sein lässt. Ich bin so dankbar!“ Die Bewerbungen für das nächste Jahr laufen bereits – dieses Mal wird ein Sieger aus der Kategorie Cello gesucht. Und so geht es: Auf der TONALi-Homepage informieren, sich anmelden und dann – einfach nur spielen.

Gleich nach dem ECHO KLASSIK findet das Festival „Klassik in Deinem Kiez“ vom 16. bis 27. November mit 12 Konzerten an 12 Orten in Hamburg statt.