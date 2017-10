Preisträger der Kategorie “Instrumentalist (Cello)”

Rachmaninov, Prokofiev: “Works for Cello & Piano”, Andrei Korobeinikov, Johannes Moser (Pentatone / Naxos)

Andrei Korobeinikov und Johannes Moser beleben Rachmaninov und Prokofjev.

Wie klingt die Musik in einer persönlichen Krise? Die Antwort geben der Cellist Johannes Moser und der Pianist Andrei Korobeinikov auf ihrer Einspielung mit Werken von Sergej Rachmaninov und Sergej Prokofjev. Beide haben ihre bekannten Cellosonaten in Zeiten individueller Lebenskrisen geschrieben. Prokofjev kämpfte mit Angriffen des Stalin-Regimes, das ihm „Formalismus“ vorgeworfen hatte, Rachmanonov steckte in einer großen Schaffenskrise und ließ sich von Dr. Nikolai Dahl durch Hypnose behandeln.

Spannend, zu hören, wie grundsätzlich verschieden die beiden ihre persönliche Situation in Musik umgesetzt haben: Auf der einen Seite Prokofjev, der oberflächlich zwar ein eingängiges, gesangliches Werk vorlegte, dem die innere Spannung, die Ecken und Kanten, der Kampf um seine Ideale aber überall anzuhören ist. Auf der anderen Seite Rachmaninov, der in seiner sehr dialogischen Sonate versucht, eine Gleichheit von Piano und Cello herzustellen und dabei eine seiner sanftesten, melodiösesten und schönsten Kompositionen geschaffen hat. Seine Sonate fällt übrigens in die gleiche Schaffensphase wie sein großes, 2. Klavierkonzert.

Eigentlich fühlte sich der vielfach ausgezeichnete Cellist Johannes Moser noch nicht bereit für das russische Repertoire, wollte es langsam erobern, aber dann traf er Andrei Korobeinikov – und plötzlich kam die Inspiration und die Lust auf Rachmaninov, auf Prokofiev und sogar auf Skrabin (von letzterem ist das Adagio aus dem Ballett „Aschenbrödel“ zu hören, das ursprünglich für Horn und Klavier geschrieben wurde).

„Prokofiev und Rachmaninov sind geniale, musikalische Geschichtenerzähler“, schreibt Moser im Booklet, und genau das lässt er gemeinsam mit Korobeinikov auch hören: Dialogische, sinnliche und auf höchster Ebene virtuose Musikerzählung mit russischer Seele, mit Humor und Melancholie.