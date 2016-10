Der Komponist als Urheber ist immer mehr in den Hintergrund getreten. Wir alle haben schon den Witz gemacht oder gehört: „Nur ein toter Komponist ist ein guter Komponist“, und damit ist nicht nur die fast schon triviale Tatsache gemeint, dass viele Kritiken erst nach dem Tod verstummen und dann der Blick auf die wahre Qualität eines Oeuvres frei wird. Nein – Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert in dem der Interpret seinen Siegeszug antritt, und den Schöpfer in den Hintergrund drängt. Und das 21. Jahrhundert ist nur die Fortsetzung davon.

Warum diese plötzliche Allmacht des „Übersetzers“ (die eigentliche Bedeutung des Wortes „Interpretieren“)? Woran liegt es, dass immer mehr Komponisten jüngerer Zeit gleichzeitig auch wieder Interpreten sind? Früher war es einfach allumfassendes Musikantentum, das den Komponisten auch zum Interpreten machte, es gehörte einfach untrennbar zusammen und war eigentlich auch gar nichts Besonderes. Um 1900 beginnt aber dann ein regelrechter Kult um die Interpreten – Sänger wie Caruso erlangen durch Schallplatten eine weltweite Berühmtheit, die vorher gar nicht vorstellbar war. Und Radio tun ein Übriges – plötzlich ist der Interpret kein Einzelereignis mehr, er wird multiplizierbar und gewinnt an Strahlkraft, wogegen der eigentliche Erzeuger der gesungenen und gespielten Musik immer mehr in den Schatten tritt.

Einher mit dem Siegeszug der Interpreten geht auch der eigentlich überraschende Aufstieg der „Metainterpreten“, also zum Beispiel der Dirigenten und Regisseure, die es in den vorherigen Jahrhunderten entweder gar nicht als eigenständigen Beruf gab, oder deren Arbeit eher im Verborgenen stattfand. Der „Maestro“ als eine Art übergeordneter Interpret – also einer, der die Interpreten interpretiert, und sich damit scheinbar über sie stellt – wäre im 16. Jahrhundert in der Musik als etwas vollkommen Lächerliches empfunden worden, ebenso der Theaterregisseur, der sich in der Interpretation eines Stückes vor allem selber verwirklicht. Der Siegeszug des „Maestros“ – also des Metainterpreten par excellence – in der klassischen Musik war aber spätestens seit Toscanini nicht mehr aufzuhalten. Klassische Orchestermusik wird heute zu 99,9% über die Namen von Dirigenten verkauft, und selbst ein Pierre Boulez, der sich ja nun wirklich nicht als Komponist verstecken musste, trat vollkommen als Komponist hinter seiner (anfangs übrigens heftig von den Kollegen kritisierten) Dirigiertätigkeit zurück.

Zahllos sind die Witze über diese seltsame Untergattung von Interpreten, der Entlarvendste ist nach wie vor die simple Frage „wie klingt eigentlich ein Taktstock“? Und der berühmteste ist sicherlich der regelmäßig anderen Dirigenten zugeschriebene Witz vom zu früh gekommenen Paukeneinsatz, der in der Frage des Dirigenten mündet „Wer war das?“.

Die Wichtigkeit von Dirigenten wird regelmäßig überschätzt oder unterschätzt. Unterschätzt meistens von den Orchestermusikern, denen es ja auch durchaus oft gelingt, einen Dirigenten auf „Autopilot“ aus der Blamage zu reißen. Dann ist der Konzertmeister der eigentliche „Maestro“, und vorne hampelt eine Art Kasper herum, dem wenig Beachtung geschenkt wird. Andererseits gelingt es genialen Dirigenten immer wieder, aus einem durchschnittlichen Orchester ein Spitzenorchester zu machen, zumindest einen Abend lang. Ich würde sogar behaupten, dass man wirklich gute Dirigenten vor allem bei der Arbeit mit „normalen“ Orchestern beurteilen kann, nicht etwa beim Dirigat der Wiener Philharmoniker. Für letztere braucht man vor allem gute Nerven und ein unerbittliches Selbstbewusstsein (mit dem die meisten Dirigenten ohnehin gesegnet sind), den schönen Klang bringt dieses Orchester aber meistens von selber, wenn man die Blechbläsersektion rechtzeitig vom Kartenspielen aus der Kantine holt.

Überschätzt werden Dirigenten wiederum vom Publikum, spätestens seitdem die Mode des Auswendigdirigierens sich überall verbreitete. Tatsächlich ist das „alles im Kopf haben“ eines der hartnäckigsten Mythen des Dirigentenberufs. Immer wieder wird kolportiert, dieser oder jene Dirigent „höre alles“, und kenne die Partitur aus dem Effeff. Dies mag in vielen Fällen stimmen – es gibt tatsächlich Dirigenten mit fotografischem Gedächtnis – aber das Publikum wäre erschüttert, wie selten es stimmt. Tatsächlich ist Auswendigdirigieren viel weniger geheimnisvoll, als viele meinen. Viele Dirigenten merken sich einfach nur bestimmte „Highlights“ des Stückes und schlagen zwischendrin einen 4/4-Takt, was in klassischer Musik meistens richtig ist. Andere lernen einfach nur die Anzahl von Takten auswendig. Ich habe mal erlebt, wie ein sehr berühmter Dirigent drei Takte in der Luft weiterdirigierte ¬– das Stück war schon zu Ende –, weil er sich im Abzählen der Takte verzählt hatte. Er hatte dem Orchester gar nicht zugehört, sondern einfach nur ein Programm „abgespult“. Ein gutes Orchester fliegt auch nicht so schnell raus bei einer Beethoven-Sinfonie – man kennt das Stück einfach zu gut. Neue Musik dagegen wird eigentlich nie auswendig dirigiert, was Bände spricht, denn hätten alle Dirigenten das fotografische Gedächtnis, das sie vorgeben, wäre ihnen ja auch das ein Leichtes. Noch größeres Problem bei Neuer Musik: Es gibt sie meistens noch nicht auf CD! Es ist wesentlich leichter ein Stück einzustudieren, das man sich einfach vorher anhören kann. Daher lieben schlechte Dirigenten vor allem die Stücke, die ohnehin schon jeder kennt.

Das Publikum ist aber ungeachtet dessen begeistert, dass jemand für sie das Stück „interpretiert“, ihnen quasi noch einmal zeigt, wo ein Crescendo ansetzt und wo ein Diminuendo aufhört, wo gerade die Eins ist, und bei welchen Stellen man besonders „empfinden“ muss (wenn der Dirigent schmerzverzerrt das Gesicht verzieht). Das nimmt einem das eigene Zuhören ab, ist ja auch viel zu anstrengend bei diesen vielen Tönen.

Das Phänomen des so genannten „Showdirigierens“ ist übrigens viel verbreiteter als man meint. Es ist tatsächlich so, dass viele Dirigenten vor dem Spiegel eine Art Bewegungssinfonie einstudieren, die dann auch unerbittlich abläuft, egal ob das Fagott gerade rausgeflogen ist oder die Harfe übersehen hat, dass die Pause vorbei ist. Solche Dirigenten haben die Augen meistens geschlossen, denn sie sind sich in ihrer eigenen Welt quasi genug, das Orchester ist einfach nur eine Verstärkung des eigenen Egos.

Daher wird der Beruf des Dirigenten von den „Maestros“ selber am meisten überschätzt. Vielleicht aus einer Art Minderwertigkeitskomplex heraus. Immerhin verbringen Dirigenten die meiste Zeit damit, meistens relativ überflüssige Bewegungen in der Luft zu vollführen, eine Art Tai Chi für Arme, dessen grundsätzliche Bewegungsabläufe von quasi jedem innerhalb weniger Tage erlernt werden können… wie eine englische Fernsehshow einmal bewies, denen es gelang einen vollkommen unmusikalischen Amateur ohne jegliche Vorbildung für einen Dirigierwettbewerb so zu coachen, dass man ihn tatsächlich für einen Dirigenten hielt. Oder auch aus Selbstschutz – da der Dirigentenberuf zweifelsohne mit einer bestimmten Scharlatanerie verbunden ist, muss man sich selber sehr ernst nehmen, damit die Fassade nicht bröckelt.

Hierbei ist es tatsächlich schwierig, als Dirigent alles richtig zu machen. Selbst wenn man nicht vorwiegend als Vermittler des eigenen Egos unterwegs ist, muss man ständig Feuerlöschen bei dem komplexen Zirkus der Befindlichkeiten, den ein Orchester darstellt. Viele Dirigenten sind weniger wegen ihres tatsächlichen Könnens berühmt, sondern wegen ihres Geschicks, die vielen Fallstricke dieses Betriebs erfolgreich zu umschiffen und dem Publikum eine stets fröhliche und „lockere“ Begeisterung an der Musik zu vermitteln, was besonders gut ankommt – siehe Dudamel! Wichtig sind hierbei weniger musikalische Talente als diplomatische. Fraternisiert man nämlich zu viel mit den Orchestermusikern, kann dies als Anbiederung verstanden werden. Ist man zu distanziert, gilt es als Arroganz. Lässt man stets den Autoritären raushängen, stellt man schnell fest, dass Hass und Angst nicht sehr gut klingen. Ist man zu lasch, zieht wiederum der Schlendrian ein. Ein guter Dirigent ist also ein bisschen wie ein guter Schullehrer – er muss einem zum Teil schwierigen Stoff streng aber gleichzeitig fröhlich vermitteln, auf keinen Fall zu viel, auf keinen Fall zu wenig fordern, und dabei noch stets supermotiviert und engagiert sein, dabei gleichzeitig Autorität wie auch Kumpelhaftigkeit ausstrahlen. Natürlich gelingt das nicht immer. Eigentlich gelingt es fast nie.

Deswegen sind viele Dirigenten nervöse und unglückliche Menschen, denen eine bestimmte Getriebenheit anhaftet. Ständig hetzen sie von Termin zu Termin, weil sie aus lauter Eitelkeit ständig viel zu viele Posten annehmen, deren Management selbst für Warren Buffet unmöglich wäre. Wie soll man als Chefdirigent an drei verschiedenen Häusern (eines in Australien, eines in den USA, eines in Europa) ständig präsent sein, ständig das Publikum begeistern und tolle und tiefgründige Programme machen? Es ist unmöglich, dennoch versuchen es die meisten. Es locken Geld, Ruhm und eine gewisse Lust daran, ständig und immer im Mittelpunkt zu stehen. Selbst hochbezahlte Manager scharen nicht ständig hundert Leute um sich, die gezwungen sind, ihnen stundenlang beim Erzählen von abgestandenen Anekdoten oder der detaillierten Beschreibung ihrer persönlichen Obsessionen und Ansichten zuzuhören. Dirigenten haben das jeden Tag. Der Preis dafür: Sie müssen ständig auf die Uhr schauen (wehe die Probe wird überzogen), müssen jeden falschen Ton als persönliche Niederlage akzeptieren und endlos den Hampelmann machen, selbst wenn sie keine Lust haben.

Viele Dirigenten haben daher außerhalb ihres Berufs wenig Privatleben. Die cleveren lernen viele Sprachen – was bei internationalen Verpflichtungen sehr hilfreich ist–, trainieren ihr Gedächtnis, machen akribische Einzeichnungen in komplexe Partituren. Aber zum Bücherlesen oder Leben außerhalb der Konzertsäle bleibt meistens wenig Zeit.

Da Dirigenten äußerst selten – außer bei Stockhausens „Gruppen“ – in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen, werden sie gerne eigenbrötlerisch. Ihre einzige Freude scheint es zu sein, Posten anzuhäufen, die vielleicht niemand braucht (so wie Thielemann in Bayreuth) oder Kollegen zu vergraulen, die ihnen gefährlich werden könnten (so wie Thielemann in Bayreuth). Überhaupt: Warum rede selbst ich immer nur von Dirigenten, nie aber von Dirigentinnen? Weil der Maestro-Beruf nach wie vor kaum „Maestras“ kennt, zu eingefahren sind die chauvinistischen Vorurteile, die nach wie vor Frauen entgegengehalten werden. Kein Orchestermusiker ist von der ausgebeulten Hose des von einem Mahler-Adagio aufgegeilten Maestro abgelenkt, dirigiert aber eine Frau heißt es plötzlich „die Brüste lenken mich ab“. Unglaublich viel Dummes wird nach wie vor über Dirigentinnen erzählt, die Bewegungen seien „nicht richtig“, sie „verstünden nicht so viel von Musik“, sie wären nicht „autoritär genug“. Alles natürlich Bullshit. Was die zwischenmenschlichen Fähigkeiten angeht, wären die Frauen vielleicht sogar die besseren Maestros, vor allem, weil sie nicht den Macker raushängen lassen müssen. Warten wir ab, ob sich das in den nächsten Jahren ändert, Anzeichen dafür gibt es.

Überhaupt: Vielleicht täte dem Dirigentenberuf wieder ein wenig mehr Bescheidenheit gut. Immerhin gab es mal die „Kapellmeister alter Schule“. Das sind die Dirigenten die weder aussehen wie Pornostars noch meinen, eine Ballettshow abziehen zu müssen. Das Vorbild dieser Dirigenten ist zum Beispiel ein Richard Strauss, der grundsätzlich hauptsächlich mit den Augen dirigierte, die eine Hand in der Jackentasche. Ein Kapellmeister alter Schule muss sich nicht in den Vordergrund drängen, weil er will, dass das Orchester oder die zu begleitenden Solisten glänzen ¬– nicht er selber. Ein solcher Dirigent verachtet den Begriff „Maestro“ – wie der gr¬oße Abbado – und badet nicht im Applaus. Ein solcher Dirigent hört vor allem hin und greift ein, wenn etwas auseinanderläuft. Ein solcher Dirigent hält zusammen, weil er sich zurückhält. Ein solcher Dirigent ist auch anwesend, wenn die Oper mit Korrepetitoren in einem stickigen Probenraum einstudiert wird, nicht nur erst wenn man auf der Bühne probt. Ein solcher Dirigent hört vor allem gut zu, bringt Gutes zum Vorschein, verbirgt Schlechtes, unterstützt seine Kollegen im Dienste der Musik.

Es gibt sie nach wie vor, diese Dirigenten. Und sie verdienen wirklich unseren Applaus und unsere Bewunderung.