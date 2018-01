Enjott Schneider ist Komponist, Musikwissenschaftler und ­Hochschullehrer. Er schrieb die Musik zu über 500 Filmen, darunter “Herbstmilch”, “Stalingrad” und “Schlafes Bruder” und Serien wie “Marienhof” oder “Tatort”.

Auf crescendo-Anfrage bekannte Enjott Schneider, dass Filmmusik für ihn in den Hintergrund getreten sei, weil „vom Niveau her längst langweilig und unterfordernd, das bisschen Elektronik mit Beat kann auch jeder Anfänger!“. 2017 schrieb Schneider keine, 2016 nur eine Filmmusik. Dafür brachte er überall in Europa und auf der ganzen Welt von Brasilien bis Novosibirsk, von Taiwan bis New York nahezu im Drei-Wochen-Rhythmus Aufführungen, Kompositionsaufträge und CD-Produktionen über die Bühne. Zusammen mit seinen Ämtern als GEMA-Vorsitzender und Präsident des Deutschen

Komponistenverbands sei damit sein 20-Stunden-Tag komplett.

Die Zukunft der klassischen Musik sieht Schneider in Bühnenpro­duktionen in China, Japan und Korea und nicht in „deutschen Sparproduktionen à 5.000 Euro je Film“. Am 1. Januar stellte Enjott Schneider die Instrumentierung zu seiner „Riesenoper“ Marco Polo mit 900 Partiturseiten für China fertig.