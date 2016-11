Noch bis 27. Februar 2017 im Münchner Lenbachhaus.

„Er war einer der besten Männer, die Deutschland nach Hollywood entsandt hat“, sagte Charlie Chaplin, als er vom Tod Friedrich Wilhelm Murnaus erfuhr. 42-jährig war der 1888 unter dem Namen Plumpe in Bielefeld geborene Filmregisseur nach einem Autounfall in Santa Barbara gestorben. 21 Filme hatte er gedreht und mit Meisterwerken wie Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens, Faust und Der letzte Mann Filmgeschichte geschrieben.

Die Premiere seines letzten, auf den Polynesischen Inseln gedrehten Films Tabu, der mit seinen Landschaftsaufnahmen eine neue Etappe in seinem Schaffen hätte einleiten können, erlebte er nicht mehr. „Wenn einmal Jahrzehnte vergangen sein werden, wird man wissen, dass hier ein Pionier mitten aus dem Schaffen abtrat, dem der Film die eigentliche Basis verdankt, sowohl in künstlerischer wie in technischer Beziehung“, erklärte Fritz Lang auf einer Gedenkfeier an Murnaus Grab.

Kuratiert von Karin Althaus, bringt das Münchner Lenbachhaus vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit dem Phänomen Expressionismus dem Meister expressionistischer Filmkunst, der Kunstgeschichte studiert und als Regieassistent bei Max Reinhardt begonnen hat, eine Hommage dar. Filmemacher wie Alexander Kluge, Ulrike Ottinger, Narges Kalhor oder Luc Lagier tragen Filmessays bei. Und das Filmmuseum München zeigt eine umfangreiche Retrospektive.

München, Lenbachhaus

25.10.2016 bis 27.2.2017

www.lenbachhaus.de