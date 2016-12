Gerhard Oppitz gilt zwar als Brahms-Experte, überrascht aber

immer wieder mit exotischen Einspielungen. Ein Besuch bei einem

Musiker, der sich selbst längst gefunden hat.

Dieser Ort strahlt eine angenehme Stille aus, eine Stille zwischen den Klängen. Auf halber Strecke zwischen Münchner Flughafen und Innenstadt wohnt Professor Gerhard Oppitz in einem traumhaften Domizil an der Isar. Wir sitzen am Kaminfeuer in einem fast kathedralenartigen Raum mit Spitzdach, mit Blick auf den großen Steinway und die verschneiten Bäume. Das erste Highlight dieser Begegnung: seine japanische Gattin – selbst Pianistin – serviert mit angeborener Würde feinen Tee, Wasabi-Snacks und erlesene Süßigkeiten. Gerhard Oppitz hört eigentlich viel lieber zu, als dass er über sich selbst redet. Seine Studenten an der Musikhochschule liebten ihn ob seiner Großzügigkeit, und mit asiatischer Höflichkeit tauschen wir Geschenke aus. Über Notenausgaben, die er noch nicht hat – und er nennt wahrlich viel Entlegenes sein Eigen –, freut er sich wie ein Kind, wenngleich er in seiner Zurückhaltung dem keinen lauten Ausdruck verleiht.

Doch wer verbirgt sich hinter dieser ruhigen Fassade?

1953 in Frauenau geboren, begann Oppitz als Fünfjähriger mit dem Klavierspiel und trat mit elf Jahren erstmals öffentlich auf – mit Mozarts dramatischem d-Moll-Konzert in Heilbronn. Nach Studien bei Paul Buck in Stuttgart und bei Hugo Steurer in München war es die Begegnung mit Wilhelm Kempff, diesem Urgestein der deutschen Klavierschule, die sich als glückliche Fügung erweisen sollte.

Oppitz sagt dazu: „Kempff mochte mein Spiel und befand, dass ich auf einem guten Weg sei. Er förderte in mir das Poetische und den Mut zur freien Gestaltung. Natürlich muss, um frei gestalten zu können und damit nicht in die Irre zu gehen, die Basis stimmen: Der Respekt vor dem Komponisten, die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit der Form und den Details, die Umsetzung der Vortragsbezeichnungen. Das sagt vielleicht nicht viel, denn darauf berufen sich die Vertreter vieler Traditionen. Aber vielleicht hilft es, wenn ich Ihnen einige meiner Fixsterne am Pianistenhimmel nenne: außer Kempff beispielsweise Arrau, Rudolf Serkin, Rubinstein, und ganz besonders Clifford Curzon – von ihm habe ich die schönsten Mozart-Konzerte gehört, an die ich mich erinnern kann.“

Oppitz hatte das Glück, mit Lehrern aufzuwachsen, denen es nicht primär um technische Brillanz ging. Er behauptet, das Sportive, Zirzensische stehe heute viel zu sehr im Vordergrund – wobei das in der Geschichte immer wieder so gewesen sei. „Aber die deutsche Musiziertradition hatte andere Prioritäten, es ging um die substanzielle Aussage, um die Hingabe an den Geist der Musik und nicht um den schnellen äußeren Effekt. In diesem Sinne pflegten natürlich keineswegs nur Deutsche eine solche Musizierkultur. Carlo Maria Giulini etwa, mit dem ich besonders gerne aufgetreten bin, er gab der Musik den Raum und die Zeit zur Entfaltung. Ich durfte beide Brahms-Konzerte mit ihm spielen, und immer, wenn ich diese Werke heute spiele, kehren die Erfahrungen zurück, die ich in seinen Proben machte. Radu Lupu schätze ich ganz besonders in seinem reflektierten Ernst, der Poesie und Tiefe. Und András Schiff, mein alter Freund, überrascht, überzeugt und bezaubert mich immer wieder. Oder Arturo Benedetti Michelangeli: sein „Gaspard de la nuit“ bleibt für mich das erfüllteste, poetischste, suggestivste Klavierspiel, das ich je gehört habe, und das selbst in der staubtrockenen Akustik des einstigen Kongresssaals im Deutschen Museum.“

Michelangeli, Lupu, auch die von Oppitz so verehrten Rumänen Dinu Lipatti und Clara Haskil haben in der Öffentlichkeit ein viel schmaleres Repertoire präsentiert, als sie beherrschten. Oppitz hingegen tritt, wie auch András Schiff, in bunt schillernder Vielseitigkeit auf, spielt auch kaum Bekanntes wie die frühe „Fantasie für Klavier und Orchester“ von Debussy, von der er sehr schwärmt, Vincent d’Indys „Tripelkonzert“, Giuseppe Martuccis „2. Klavierkonzert“ oder die monumental fesselnde „2. Sonate“ vom japanischen Altmeister Saburo Moroi, die er auf einer Hänssler-CD mit nur japanischen Stücken eingespielt hat. „Ich war immer schon sehr neugierig, wollte immer alles kennen. Als ausgezeichneter Vom-Blatt-Spieler konnte ich mir einen ziemlich weiten Horizont aneignen. Es war mein lebenslanges Bestreben, mir einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Zugleich, je älter ich werde, desto mehr hängt mein Herz an Beethoven, Schubert und Brahms, natürlich auch Schumann und Mozart. Auf den Schubert-Zyklus wird als nächstes Aufnahmeprojekt der Großteil der Solowerke Robert Schumanns folgen.“

Kein Zweifel, die deutsche Tradition steht im Zentrum von Gerhard Oppitz’ Wirken, wie dies schon bei Wilhelm Kempff der Fall war, „dessen universelle Bildung“ er so sehr bewundere, und so liegt die Frage nahe, welche Werte der Meister, der vom kosmopolitischen Zappen von Meisterkurs zu Meisterkurs wenig hält, denn seinen Studenten vermittelt? Oppitz: „Wir müssen den jungen Musikern nahebringen, von den Sängern phrasieren zu lernen. Ich durfte während des Studiums Musiker in der Gesangsklasse von Hertha Töpper begleiten, was mir viel gebracht hat. Und wir müssen den Menschen der Konsumgesellschaft wieder nahebringen, sich selbst zuzuhören, um auch der Musik wirklich zuhören zu können und sie nicht nur als stimmungsvolle Begleiterscheinung zu ihren Emotionen und Gedanken zu benutzen. Denn in seinem Wesen ist der musikalische Prozess einmalig und nicht beliebig reproduzierbar, wie er scheinbar durch das abgelenkte Hören geworden ist.“

Da will man natürlich nun doch noch fragen nach einer früheren Studentin aus Treviso, Serena Stella, die mit ihrer natürlichen Musikalität, Auffassungsgabe und dem kantablen Spiel bezaubert. Wie viel konnte er ihr beibringen? „80 bis 90 Prozent werden vom Schüler mitgebracht, wenn die Studenten mit vielleicht zwanzig Jahren zu mir kommen. Als Lehrer bin ich ein väterlicher Begleiter und kein strenger Erzieher. Die frühen Jahre im Leben eines Menschen geben die entscheidende Prägung, und wir verfeinern das dann. Die Studenten sollten auch die Literatur der Zeit studieren, um sich in den Zeitgeist des Komponisten zu versetzen und die kulturelle Realität vergangener Epochen zu erspüren. Es wäre viel vielseitigeres und intensiveres Studium generale als Basis erforderlich, als das heute irgendwo praktiziert wird.“

Und was ist Gerhard Oppitz’ Ethos als Aufführender?

„Zuerst spricht die Musik zu mir, und das authentisch dem Hörer weiterzugeben ist meine Aufgabe. Ich beabsichtige, meine Konzentration unmittelbar auf die Zuhörer zu übertragen. Bei entsprechendem Willen und Beständigkeit hat die Kraft der Vorstellung eine unerklärliche Macht, die den Hörer an der Hand nimmt und suggestiv führt. Die Vorbereitung braucht Reflexion, die Aufführung Losgelöstheit.“

Gerhard Oppitz: Schubert: Klavierwerke Vol. 9

Wie ist sein neues Album? Gerhard Oppitz’ Schubert-Klavier-Solozyklus bei dem Stuttgarter SWR-Label Hänssler Classic ist mittlerweile bei Vol. 9 angekommen, und wie stets besticht Oppitz mit strahlkräftigem, dunkel timbriertem Klang, klarer Proportionierung und erwärmendem Ausdruck. Schubert in der Tradition eines Wilhelm Kempff oder Claudio Arrau aufgefasst, fern exaltierter Übertreibungen, nüchtern und mit großem Ernst dargeboten.