Das neugegründete Festival „Bartók for Europe“, das auf eine Initiative des Symphonieorchesters Concerto Budapest in Zusammenarbeit mit dem London Philharmonic Orchestra entstanden ist, wird vom 25. -29. September 2016 zum ersten Mal in München stattfinden.

In den Jahren 2017 und 2018 folgen nach aktueller Planung weitere Konzertreihen in anderen europäischen Kulturmetropolen wie Warschau und London. Die Europäische Union scheint, in den Augen vieler Bürger Europas einige ihrer Ideale aus den Augen verloren zu haben. Europa braucht eine neue innere Balance sowie eine intellektuelle und spirituelle Renaissance mit frischen Ideen. Was wir am meisten vermissen, findet sich auch exakt im Geiste Bartóks: die Wahrung von nationalem Charakter und unserem Erbe, auf diesem Fundament aufbauend die Verwirklichung einer echten und authentischen Zusammenarbeit der Menschen. Zu dieser kulturellen Erneuerung Europas möchte unser Festival einen Beitrag leisten.

Warum Bartók?

Die erste Veranstaltung findet 2016 als Teil des Bartók Gedenkjahres anlässlich des 135. Geburtstages von Béla Bartók statt, das von der ungarischen Regierung ausgerufen wurde. Béla Bartók war in jeder Hinsicht außergewöhnlich in seinem Schaffen und einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er war Ungar und gleichzeitig ein Europäer im besten Sinne – seine Musik repräsentiert authentische menschliche Werte, auf die eine wahre Modernität gebaut werden kann und eine besondere kulturelle Vielfalt.

Warum München?

Die bayerische Hauptstadt ist unser erster Veranstaltungsort. Das Bartók for Europe Festival findet zum ersten Mal in München statt. Gut möglich, dass keine andere europäische Region den Erfolg eines sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Modell verkörpert, der auf Modernität fußt, gleichzeitig in einer starken Verbindung der eigenen Traditionen gebaut ist, wie Bayern im 21. Jahrhundert. Bayern, im Herzen Deutschlands, ist ein leuchtendes Beispiel, wie man die Kraft der eigenen Tradition zum Antrieb von Fortschritt machen kann im besten Bartókschen Sinne. Als besondere Geste des ersten Gastgeberlandes von Bartók for Europe begrüßt und unterstützt auch die Bayerische Staatsregierung die Initiative.

Eine einmalige Gelegenheit, die wichtigsten Werke des Komponisten innerhalb einer Woche mit hochkarätigen Solisten und Orchestern zu erleben!

Das London Philharmonic Orchestra mit seinem Chefdirigenten Vladimir Jurowski spielt am Montag, 26. September, Debussys Prélude à l’Après-midi d’un faune, Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15 und Debussys Iberia mit Valery Afanassiev am Klavier. Die Tanzsuite „Der Wunderbare Mandarin” von Béla Bartók ist der Höhepunkt des Abends.”

Weitere Infos unter: www.bartokforeurope.com