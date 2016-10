Das 30. Filmfestival Braunschweig vom 7.-13. November 2016 ehrt Filmkomponisten Patrick Doyle mit neuem Preis, Konzert und Retro In seinem Jubiläumsjahr vergibt das Festival zum ersten Mal den Preis für das Lebenswerk eines bedeutenden zeitgenössischen Filmkomponisten. Der Filmkomponist Patrick Doyle ist der erste Preisträger des „Weißen Löwen“ des Filmfestivals Braunschweig. Das Festival widmet ihm die Retrospektive der Reihe „Musik & Film“ mit acht seiner Filme aus den Jahren 1989 bis 2015.

Darüber hinaus präsentiert Doyle die deutsche Erstaufführung des Stummfilmkonzerts „It – Das gewisse Etwas“. Die Liebeskomödie von Regisseur Clarence Badger aus dem Jahre 1927 machte nicht nur Hauptdarstellerin Clara Bow zu einem gefeierten Leinwandstar, sie etablierte zugleich den Begriff des „It-Girls“ – des Mädchens, das das gewisse Etwas besitzt. Die Aufführung findet am 10. November um 21.00 Uhr in den Braunschweiger Schloss-Arkaden statt. Es spielt das Staatsorchester Braunschweig unter Leitung des britischen Dirigenten James Shearman.

Patrick Doyle ist klassisch ausgebildeter Komponist. 1975 schloss er sein Studium an der Royal Scottish Academy of Music ab. Doyle komponierte viele Jahre für Theater, Radio und Fernsehen. 1987 trat er der Renaissance Theatre Company von Sir Kenneth Branagh bei, der ihn mit der Musik für seine Verfilmung von Shakespeares „Henry V.“ betraute. Seitdem haben die beiden bei weiteren Shakespeare-Verfilmungen wie „Much Ado About Nothing“, „Hamlet“ und „As you like it“ zusammen gearbeitet. Patrick Doyle war jeweils zweimal für den Oscar für die Beste Filmmusik, den Golden Globe sowie den César nominiert und wurde mit dem Lifetime Achievement Award der World Soundtrack Awards ausgezeichnet. Er schrieb die Musik für rund 40 große Produktionen, darunter „Thor“ (2014), „Harry Potter and the Goblet of Fire“ (2005), „Bridget Jones’s Diary“ (2001) und „Donnie Brasco“ (1997).

Weitere Informationen unter: www.filmfest-braunschweig.de