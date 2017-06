Wer im Sommer erlesene Kammermusik vor Bilderbuchpanorama erleben möchte, der sollte nach Oberstdorf im Allgäu reisen.

Alljährlich findet dort der Oberstdorfer Musiksommer statt und präsentiert seinen Gästen ein feines und hochkarätiges Konzertprogramm, das – angereichert mit sieben Meisterkursen – weit über das Allgäu hinaus strahlt. Internationale Spitzenensembles, vielversprechende Nachwuchstalente und renommierte Dozenten prägen den vielfältigen Veranstaltungsreigen beim Oberstdorfer Musiksommer und garantieren ein facettenreiches und intensives Musikerlebnis vor dem malerischen Bergpanorama der Allgäuer Alpenkette. Ein ganz besonderes Highlight sind dabei die Bergkonzerte auf dem Nebelhorn und dem Fellhorngipfel: Die Musik setzt hier im wahrsten Sinne des Wortes zu Gipfelstürmen an und den Zuhörern bietet sich nach der obligatorischen Bergfahrt ein künstlerischer Hochgenuss.

Verlost werden:

1×2 Karten für Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Michael Endres (Klavier) am Donnerstag, 03.08.2017 (20:00 Uhr) im Oberstdorf Haus, Prinzregentenplatz 1, 87561 Oberstdorf

1×2 Karten für das Rastrelli Cello Quartett am Samstag, den 05.08.2017 (20:00 Uhr) im Oberstdorf Haus, Prinzregentenplatz 1, 87561 Oberstdorf

1×2 Karten für das JANOSKA Ensemble am Sonntag, den 13.08.2017 (20:00 Uhr) im Oberstdorf Haus, Prinzregentenplatz 1, 87561 Oberstdorf

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oberstdorfer-musiksommer.de