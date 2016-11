Liebe und Hass, erfülltes Glück und schicksalhafte Zerstörung liegen eng beieinander in den großen Opernstoffen von Verdi, aber auch Massenet und Berlioz, bei denen tragische Verwicklungen, die quasi in einem dramatisch zugespitzten erzählerischen Rausch gesteigert werden, stets auf einen katastrophalen Höhepunkt zulaufen.

Mit einer perfekt ausgebildeten, hochkultivierten Belcanto-Sopranstimme, überragender vokaler Strahlkraft und langjähriger schauspielerischer Bühnenerfahrung bringt Elīna Garanča die idealen Voraussetzungen mit, die theatralische Dramatik von der Opernbühne ins Aufnahmestudio und später auf die Bühnen der großen deutschen Konzerthäuser zu übertragen.

Die langjährige Zusammenarbeit mit ihrem musikalischen (und privaten) Weggefährten Karel Mark Chichon ist eine große Hilfe, wenn es darum geht, sich bei Fragen der musikalischen Gestaltung einzelner Passagen ohne viele Worte quasi blind zu verstehen und aufeinander verlassen zu können.

Weitere Informationen unter: www.berin-artmanagement.de

Gewinnen Sie mit crescendo Konzert-Tickets

Wenn Sie 1 x 2 Karten für Elīna Garanča am 1.2.2017 (20:00 Uhr) in der Philharmonie in Berlin oder 1×2 Karten für den 5.2.2017 (19:00 Uhr) in der Philharmonie Gasteig in München gewinnen wollen, senden Sie bitte bis zum 17. Januar 2017 eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und folgendem Betreff: „Garanča Berlin“ oder „Garanča München“ an unsere E-Mail-Adresse: gewinnspiel@crescendo.de . Hinweis: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.