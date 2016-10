Das Jüdische Neujahrskonzert des Orchesters Jakobsplatz München unter Daniel Grossmann ist aus dem Münchener Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Nach jüdischer Zeitrechnung beginnt am 3. Oktober das Jahr 5777 mit dem Neujahrsfest „Rosch ha-Schana“. Bereits zum dritten Mal wird das OJM mit einem Kantorenkonzert zum Jüdischen Neujahr im Münchner Prinzregententheater zu erleben sein am 30.10.2016. On tour war das Ensemble mit dem Kantorenkonzert im Wiener Konzerthaus 2013 und hat seinerzeit wahre Begeisterungsstürme entfacht.

Erstmalig geht das OJM und Daniel Grossmann nun mit dem Neujahrskonzert auf Reisen und wird mit dem Kantorenkonzert in der Berliner Philharmonie am 02.11.2016 zu erleben sein.

Kantorenkonzerte mit Orchester haben in den USA und in Israel eine lange Tradition. Losgelöst aus dem religiösen Kontext, sind sie herausragende musikalische Erlebnisse. Das Jüdische Neujahrskonzert 5777 eröffnet also eine seltene Gelegenheit, Musik der Synagoge aber auch jüdische Volksmusik in einem festlichen und fröhlichen Konzert zu erleben. Zu Gast sind zwei herausragende Kantoren Netanel Hershtik, Kantor der Hampton Synagoge New York und Avrahm Kirshenbaum Kantor der Hauptsynagoge Jerusalem, moderiert wird das Konzert von Richard C. Schneider, dem langjährigen Leiter des ARD Fernsehstudios in Tel Aviv.

Und bei vielen Stücken, die als Ohrwürmer bekannt sein werden, wird sich das Publikum nicht lange bitten lassen: Mitsingen, Mitklatschen oder Mitwippen ist ausdrücklich willkommen!

Weitere Informationen unter: www.orchester-jakobsplatz.org