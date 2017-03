Musik zu Ostern in Bayreuth – hier darf das Bayreuther Osterfestival nicht fehlen! Bereits zum 23. Mal veranstaltet die Kultur- und Sozialstiftung Internationale Junge Orchesterakademie das jährliche Festival über zwei Wochenenden zu Ostern. Das Programm ist dabei abwechslungsreich, denn die Konzerte erstrecken sich von klassischer über Kammer- und Orgelmusik bis hin zu Jazz und modernen Klängen.

Erleben Sie das große Symphonieorchester der Internationalen Jungen Orchesterakademie IJOA am Ostersonntag, 16. April um 20 Uhr, in der Ordenskirche Bayreuth. Gemeinsam musizierend wird durch den internationalen Klangkörper ein Zeichen für die Völkerverständigung und Nachwuchsförderung im professionellen musischen Bereich gesetzt. Bereits nach kurzer Probenzeit bringen die Musiker Meisterwerke von Richard Wagner, Gustav Mahler und Johannes Brahms auf die Bühne der Ordenskirche: unter Leitung von Dorian Keilhack präsentieren sie Wagners Ouvertüre zu „Der Fliegende Holländer“, Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“ von Mahler in der Orchesterfassung und Brahms 1. Sinfonie in einem mitreißenden Symphoniekonzert.

Durch Stipendien und Patenschaften wird Musikern aus entwicklungsschwachen Ländern eine Teilnahme an der IJOA ermöglicht. Dazu leistet seit Jahren unser Förderverein „Freunde des Bayreuther Osterfestivals“ einen entscheidenden Beitrag. Aber auch Privatpersonen können uns in dieser Hinsicht gerne unterstützen und eine Patenschaft für einen Musiker übernehmen!

Weitere Infos unter www.osterfestival.de