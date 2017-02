Das Belcea Quartet gehört seit Jahren zur absoluten Spitze der internationalen Quartettszene. Die vier Belcea-Musiker können eine beeindruckende Diskographie vorweisen. SCHUBERT UND SCHOSTAKOWITSCH – Die letzten Quartette

Eine dunkle Vorahnung durchdringt die jeweils letzten Quartette von Franz Schubert und Dmitri Schostakowitsch, und beide scheinen während des Schaffensprozesses ihrem herannahenden Tod bereits ins Auge geblickt zu haben. Entsprechend beschäftigen sie sich auch in ihrer Musik mit den im Leben finalen Fragen und kommen dennoch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Während Schubert bereits vom ersten Takt an den Titanenkampf mit dem Schicksal aufnimmt, kommt Schostakowitsch in einen Zustand der schicksalsergebenen Akzeptanz.

Der Kampf Schuberts äußert sich in seinem Werk sowohl was die Struktur als auch was die Atmosphäre betrifft. Mit seiner symphonischen Textur, die es streckenweise unvorstellbar macht, dass nur vier Musiker beteiligt sind, und einer Länge von ca. 45 Minuten, bietet Schubert den Grenzen des Mediums Streichquartetts die Komponistenstirn. Gegensätze sind Programm; es geht um Hell und Dunkel, Hoffnung und Verzweiflung, und jede positiv erscheinende Stimmung ruft bereits nach ihrer Schattenseite. Doch endet der Kampf eher in einer erschöpften Entlastung als im Triumpf. Das Belcea Quartet meistert diesen „Kampf“, diesen von Hochspannung geprägten Drahtseilakt, den man so genießt, denn scheinbar ist er nicht gefährlich…

Das genaue Gegenteil ist bei Schostakowitsch gefragt. Die Struktur ist von wenigen Noten geprägt, die sich einer Entwicklung regelrecht zu verweigern scheinen. Es gibt fast keine Kontraste, und die vier Instrumente spielen nur selten gemeinsam. Dicht scheinen Düsterkeit und Finsternis, die die Wirkung der Musik bestimmen. Lange verschüttete Trauer und Verzweiflung wollen sich Bahn brechen, doch die Enge scheint unüberwindbar. Selbst der Versuch, das feierliche Pathos der Sowjet-Ära heraufzubeschwören, scheitert an der merkwürdig privat erscheinenden Einsamkeit der Stimmen. Im Epilog wird die Erinnerung der vorhergehenden Sätze noch einmal zusammengefasst, und trotz der langsam sterbenden Klangwelt am Schluss überlebt ein Viola-Triller der um zwei Noten oszilliert, scheinbar unsterblich. Gibt es also doch noch Hoffnung?

Weitere Informationen finden Sie unter: München Ticket



Außerdem können Sie 1 von 2 Paketen mit Beethoven-Box und Brahms-CD gewinnen!