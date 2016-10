Der Advent ist für viele Menschen eine Zeit der Besinnung – auf sich selbst und den anderen, vielleicht auf religiöse Themen oder Traditionen. Auch beim Salzburger Adventsingen steht die Besinnlichkeit im Zentrum. Und wenn in der neuen Ausgabe wie gewohnt auf die friedvolle Botschaft des Adventsgeschehens und auf die lieb gewordene regionale Volkskultur geblickt wird, so besitzt die (Rück-)Besinnung diesmal sogar noch eine zusätzliche Dimension: die Erinnerung an die eigenen Wurzeln. Denn die Veranstaltungsreihe, die dieses Jahr an 15 Terminen vom 25. November bis 11. Dezember besucht werden kann, feiert ihr 70-jähriges Jubiläum.

Ihre Entstehung hat sie dem Musikanten, Sänger und Heimatpfleger Tobi Reiser (1907–1974) aus St. Johann im Pongau zu verdanken. Er lud an einem frostigen Adventabend des Jahres 1946 erstmals Freunde und Bekannte zu einem gemeinsamen vorweihnachtlichen Singen und Musizieren ein, um in diesem intimen Rahmen gefallener oder vermisster Freunde und Verwandter zu gedenken. Sehnsucht nach Frieden und die Hoffnung auf eine bessere Welt prägten schon diese erste Feier, die von da an jedes Jahr wiederholt wurde.

Schnell wuchs die Schar der Zuhörer. Nach diversen Umzügen in immer größere Veranstaltungsräume hielt das Adventsingen schließlich 1960 Einzug in das Große Festspielhaus in Salzburg, wo es noch heute stattfindet. Tobi Reiser wurde als Leiter nach seinem Ableben von seinem Sohn Tobias Reiser dem Jüngeren abgelöst; nach dessen Tod wiederum übernahmen 1999 Johann Köhl und Stefan Sperr die Gesamtleitung. Veranstalter ist heute das Salzburger Heimatwerk e. G. Inzwischen kommen jährlich rund 36.000 Besucher aus aller Welt nach Salzburg, um dem Adventsingen beizuwohnen, das sich über die Jahrzehnte zum größten und bedeutendsten Festival seiner Art entwickelt hat. Viele Teilnehmer sind Stammgäste, aber die einzigartige, feierliche Stimmung der Veranstaltung zieht auch immer wieder neue Besucher an.

Eine der Besonderheiten bildet die Zusammensetzung der Ausführenden: Schauspieler, ein zum größten Teil aus Absolventen der Universität Mozarteum bestehendes Orchester, der Salzburger Volksliedchor und verschiedene kleinere Musikensembles wirken teils einzeln, teils gemeinsam auf der Bühne zusammen; insgesamt sind rund 150 Personen beteiligt. Ein sehr wichtiges Element sind hierbei die Hirtenkinder, die ebenfalls als Akteure und Musiker auftreten.

Die Musik stammt dieses Jahr von Klemens Vereno, außerdem von Annette Thoma, Christian Blattl, Kerstin Schmid-Pleschonig und Tobi Reiser; sie wird mit überlieferten Volksliedern und Weisen sowie dem szenischen Spiel zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt (Textbuch: Johann Köhl, Dirigent: Herbert Böck). Vereno (geboren 1957 in Salzburg) hat seit 1989 bereits mehrmals für das Adventsingen komponiert. Regie führt seit 2012 Caroline Richards.

Die Rahmenhandlung, die jedes Jahr neu von Johann Köhl um das Adventsgeschehen herum entworfen wird, bewegt sich im Falle der diesjährigen Ausgabe, wie gesagt, in der Entstehungsphase des Salzburger Adventsingens. Die Kostüme hat Hellmut Hölzl, Gewandmeister der Salzburger Festspiele, möglichst originalgetreu kreiert, um die Zuschauer in die Atmosphäre des Jahres 1946 mit hineinzunehmen.

Dass auch im neuen Stück die zentrale Botschaft immer noch und immer wieder die gleiche ist wie bereits seit 70 Jahren, spiegelt sich deutlich erkennbar im Motto der neuen Produktion. Es lautet: „Gib uns Frieden“. Ein Herzenswunsch vieler Menschen – in unseren Tagen vielleicht mehr denn je.

Weitere Infos unter: www.salzburgeradventsingen.at