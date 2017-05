Bereits zum 19. Male findet in Augsburg vom 21. – 23. Juli 2017 vor traumhafter Kulisse das Open-Air Festival „Konzerte im Fronhof“ statt. Mit der Orchestergala II schließt das Klassikwochenende in diesem Jahr mit der wundervollen Maia Cabeza ab, 2013 erste Preisträgerin des Leopold-Mozart-Violinwettbewerbs.

Die Konzerte im Fronhof setzen seit ihrer Gründung im Jahr 1999 jeden Sommer mit dem Werk Mozarts und das seiner Zeitgenossen ein kulturelles Highlight in Augsburg, der einzigen deutschen Mozartstadt. Sie machen den Fronhof zu einem Zentrum internationaler Künstlerbegegnungen, vor einer unvergleichlichen Kulisse – der spätbarocken ehemaligen Fürstbischöflichen Residenz zu Augsburg – in der Stadt, in der Wolfgang Amadé Mozart seine Wurzeln hat.

Augsburg bildet mit den Konzerten im Fronhof eine Kulturachse zur einzigen tschechischen Mozartstadt Prag. Seit dem 3. Festival ist das renommierte Orchester SUK-Symphony Prag unter der Leitung von Wilhelm F. Walz als Residenzorchester und musikalischer Botschafter zu Gast.

Neben den Konzerten in sommerlicher Atmosphäre und dem Kulturaustausch bildet die Arbeit mit aufstrebenden Künstlern einen wesentlichen Schwerpunkt. In Workshops erarbeiten junge Talente das Festival-Programm in Prag und Augsburg. Das Zusammenspiel mit einem großen Orchester bietet ihnen ein gebührendes Forum für den öffentlichen Auftritt und die Möglichkeit, ihr Können dem Publikum zu präsentieren. Der jugendliche Elan und die Darbietung, gepaart mit der Souveränität eines erfahrenen Orchesters sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Solisten und Ensembles, machen die Aufführungen gleichermaßen reizvoll für Musiker und Publikum.

Programm der Orchestergala II, Sonntag 23. Juli 2017, 19 Uhr:

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonie in in D KV 385 “Haffner-Sinfonie”

Antonín Dvořák: Konzert für Vionline und Orchester A-Moll Op. 53

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonie in G KV 550 (2. Fassung mit Klarinetten)

Solistin: Maia Cabeza, Violine

Orchester: SUK-Symphony Prag

Musikalische Leitung: Wilhelm F. Walz

Weitere Informationen finden Sie unter: www.konzerteimfronhof.de