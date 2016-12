Arche-Kalender zu verschenken, geschenkt zu bekommen oder sich selbst zum Geschenk zu machen bereichert die Bescherung. Und wenn man dann am 1. Januar des neuen Jahres das erste Blatt liest, weiß man, dass man im neuen Jahr angekommen ist. crescendo verlost von jedem Arche-Kalender 2017 je drei Stück.

Von Nähe und Ferne, Musikern und ihren Karrieren, literarischen Genüssen in der Küche. Komplett durch 53 Kindergedichte aus aller Welt: Arche Wochenkalender 2017 bereichern, beflügeln, bezaubern…

60 Bl. / 58 Fotos / farbig / € 22,00 / ISBN 978-3-0347-6017-1

Von der Sehnsucht nach Nähe und vom Schmerz über ihren Verlust. Vom Aufbruch in die Ferne und vom Leiden am Fernsein. Nähe und Ferne – die beiden Pole im menschlichen Miteinander, auch sie haben das Leben und Schreiben jener 53 Autorinnen und Autoren geprägt, die diesmal im neuen Arche Literatur Kalender 2017 versammelt sind. Von Martha Gellhorn zum Beispiel, die hin und her gerissen ist zwischen ihrer Ehe mit Ernest Hemingway und ihrem Beruf als Kriegsreporterin, oder Somerset Maugham, der auch nach 50 Jahren noch nicht den Verlust seiner Mutter überwunden hat. Die Ikone der Literaturkalender enthält wie immer: schöne Fotos, informative Text- und Bildlegenden, Kurzbiographien und ein umfangreiches Kalendarium.

60 Bl. / 58 Fotos u. Abb. / farbig / € 22,00 /ISBN 978-3-0347-8017-9

Umjubelt, gefeiert, umschwärmt. Glanz und Glamour. Stolz und Rausch. 53 Zeugnisse von Musikerinnen und Musikern über ihre Karrieren und ihr Leben mit dem Ruhm. Auf dem Cover: Lässig, cool, hochbegabt – der russische Pianist Vladimir Horowitz, Anfang der 1930er Jahre. Und Karajan – unerbittlich im Perfektionismus: „Wer mit mir arbeiten will, muss da einfach mithalten.“ Inzwischen ist er Kult, der Arche Musik Kalender: exzellent gedruckt, hinreißende Fotos, ausführliche Bildlegenden, Kurzbiographien und Kalendarium mit Lebensdaten. Ein Wochenkalender für alle, die Musik zum Leben brauchen.

Hg. v. Sybil Gräfin Schönfeldt60 Bl. / 76 Abb. u. Fotos / vierfarbig / € 19,90 /ISBN 978-3-0347-6117-8

The same procedure as last year, Miss Sophie? The same procedure as every year, James! … Wer kennt ihn nicht? Den 18-minütigen Jahresendzeitsketch Dinner for One. Und wer sieht nicht jeden Silvester mit demselben Vergnügen, wie Butler James der 90 jährigen Miss Sophie ein Vier-Gänge Menü serviert – der erste Gang die Mulligataway-Soup. Die und viele andere „literarische“ Gerichte serviert auch Sybil Gräfin Schönfeldt im neuen Arche Küchen Kalender 1917. Und so wie immer Woche für Woche – ob von Elizabeth George, Harper Lee oder Thomas Mann. Und wie jedes Jahr mit Tipps und Rezepten. Ein sinnenfreudiges Vergnügen für Auge, Geist & Gaumen.

Hg. von der Internationalen Jugendbibliothek München60 Bl. / 53 vierfarbige Illustrationen / € 18,00 / ISBN 978-3-0347-7017-0

Alle Jahre wieder, zauberhaft wie immer … Ein Pinguin, der sehnsüchtig auf ein Schiff wartet. Ein Kind, das auf einem Baum schläft: 53 zweisprachige Gedichte aus über 30 Ländern mit den dazugehörigen Originalbildern. Von Norwegen bis China, von Indien bis Kanada. Fröhlich und komisch, rätselhaft und nachdenklich. Auch mit dem Arche Kinder Kalender 2017 können Kinder in jedem Alter wieder entdecken, wie wichtig und schön Wort, Reim und Rhythmus sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.arche-kalender-verlag.com