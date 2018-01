Wie gut kennen Sie die Klangschmiede des Film-Olymp?

Bei welchem Filmmotiv dachte Regisseur Steven Spielberg zunächst, sein Filmkomponist

John Williams hätte sich einen Scherz erlaubt?

A) Indiana Jones B) Der weiße Hai C) Jurassic Park

Wie viele Minuten lang eröffnet der Film Spiel mir das Lied vom Tod mit nichts als ­Umgebungsgeräuschen – ohne Musik,

ohne gesprochenes Wort?

A) 13 B) 5 C) 9

Bei welchem Film wurden in den amerikanischen Kinos Warnschilder aufgehängt, da er an zentraler Stelle zehn Sekunden Stille enthält, die von Besuchern für einen technischen Defekt gehalten werden könnten?

A) Herr der Ringe – Die zwei Türme B) Gladiator C) Star Wars – The Last Jedi

Welcher berühmte Filmkomponist hat einen Gastauftritt im legendären Video des Songs Video Killed the Radio Star, mit dem der Musiksender MTV 1981 sein Programm aufnahm?

A) James Cameron B) Danny Elfman C) Hans Zimmer

Welches Instrument spielt in Thomas Newmans Oscar-nominierter Musik zum Spielfilm American Beauty eine Hauptrolle?

A) Maultrommel B) Marimba C) Tuba

Die Lösungen lauten B, A, C, C, B