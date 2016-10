Spätestens seit der Fußball-EM im Juni hat sich ganz Europa in die kleine Insel Island verliebt. Doch wie steht es um die Musik? Um einen Überblick zur kulturellen Situation des 330.000-Einwohner-Staates zu bekommen, baten wir Árni Heimir Ingólfsson vom Iceland Symphony Orchestra, für uns das Land einmal historisch und klangtechnisch einzuordnen.

Fernab gelegen ist die Insel mit nur 330.000 Einwohnern, aber voller Gletscher und Lava, Vulkanen mit unaussprechlichen Namen und einer Fußballmannschaft, die bei der Europameisterschaft die Herzen eroberte. Doch Island hat sich inzwischen auch einen Ruf als Land der Musik erobert. Nicht nur im Bereich Popmusik, wenngleich die elfenhafte Björk und das interviewscheue Quartett, jetzt Trio, bekannt als Sigur Rós noch immer die international bekanntesten Musiker aus Island sind. Island wird heutzutage auch für seine lebendige Klassikszene geschätzt, zu der ein erstklassiges Sinfonieorchester, Dutzende interessanter Komponisten und ein fantastisches neues Konzerthaus, die 2011 eröffnete Harpa, gehören.

Doch das war nicht immer so. Island war über Jahrhunderte eines der ärmsten Länder Europas, eine spärlich besiedelte dänische Kolonie. Es gab keine Städte und keine Höfe – keine Umgebung, die für die Entwicklung einer Tradition klassischer Musik förderlich wäre. Im Mittelalter und in der Renaissance gab es einige gregorianische Kirchenchoräle und nach der Reformation um 1550 lutherische Choräle. Die mehrstimmige Choralmusik blieb jedoch auf die zwei Lateinschulen des Landes beschränkt. Es gab nur wenige Ins­trumente, abgesehen von der regionalen „langspil“, einer traditionellen Zither aus Treibholz mit zwei bis drei Saiten, die für das 18. Jahrhundert typisch war.

Im 19. Jahrhundert war die Situation besonders trostlos. Als einer der führenden Vertreter der Aufklärung in Island im Jahr 1833 starb, wurde die in seinem Besitz befindliche Orgel nach Kopenhagen zurück verschifft, da es niemanden in Island gab, der auch nur ansatzweise wusste, wie solch ein Instrument gespielt wird. Das war der absolute Tiefpunkt des Musiklebens in Island. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstarkte die Bewegung für die Unabhängigkeit von Dänemark, und die Kultivierung der Künste wurde zur Quelle nationalen Stolzes. Ein Land, das sich seinen Platz in der Welt sichern will, braucht mehr als nur Literatur – von dieser hatten die Isländer seit jeher reichlich. Es braucht auch Theater, Bildende Kunst und die Musik. Dennoch entwickelte sich alles nur sehr langsam.

Im Jahr 1876, als Wagners Ring des Nibelungen in Bayreuth Premiere feierte, spielte in Island erstmals ein Instrumentalensemble, ein Brassquartett. Auf die erste Aufführung eines richtigen Sinfonieorchesters mussten die Isländer allerdings bis 1926 warten, als 50 Mitglieder des Hamburger Sinfonieorchesters während ihres Sommerurlaubs nach Island fuhren und dort an 15 Tagen 14 Konzerte in Reykjavík und Umgebung gaben. Der Dirigent dieser Konzerttournee der Hamburger war ein junger isländischer Eigenbrötler. Jón Leifs (1899–1968) war der erste moderne Komponist der Nation, der seine Inspiration in der kahlen Landschaft und den rau klingenden Volksliedern der einfachen Leute fand. Tvísöngur, die isländischen Zwiegesänge, immer von den Männern gesungen, waren ein langsamer Gesang in parallelen Quinten. Die Rímur werden dagegen schneller gesungen und für die Verse der alten Heldensagen eingesetzt. Eine andere wichtige Inspirationsquelle für Jón Leifs war die prägnante Literatur der alten isländischen Edda und Sagas. Leifs war eine temperamentvolle Persönlichkeit und zeitlebens in Island hoch umstritten, sowohl für seine dissonante Musik als auch für seinen energischen Einsatz für die Rechte der Autoren, als Präsident der STEF, dem isländischen Pendant der GEMA (siehe auch Seite 98).

Die Entwicklung der Musikszene in Island reflektiert jedoch auch die Lage der Insel im Atlantik, zwischen den USA und Europa gelegen. Während Komponisten wie Atli Heimir Sveinsson, ein Student von Günter Raphael Anfang der 60er Jahre am Kölner Konservatorium, das Echo des Darmstädter Modernismus nach Island brachten, studierte Þorkell Sigurbjörnsson in Minnesota und komponierte mehr im eklektischen, freien Stil. Neue Musik in Island ist nach wie vor eine Mischung aus Ost und West. Isländische Komponisten gehen zur Ausbildung nach Kalifornien und New York, nach Bologna und Berlin. Einige der Generation von Áskell Másson (geb. 1953), international bekannt für seine Schlagzeugkompositionen, und Haukur Tómasson (geb. 1960) haben ein internationales Publikum erreicht. Es ist aber die jüngere Generation, die ein so großes Publikum wie nie zuvor erreicht. Dies liegt zum Teil daran, dass Grenzen erodieren. In den Werken der jungen isländischen Komponisten sind ein eklektischer Stil und die Mischung von Genres auffällig. Zu nennen wären Þuríður Jónsdóttir (geb. 1967), die elek­tronische Musik mit traditionellen Instrumenten mischt, oder Anna Þorvaldsdóttir (geb. 1977), die eine Reihe von atmosphärischen Orchester- und Kammermusikstücken komponierte. Sie findet ihre Inspiration in der Natur, jedoch anders als Leifs. In ihrer Musik gibt es ein langsames und sich allmähliches Entfalten; ungebrochene Landschaft, wie ein Gletscher, der sich allmählich vorwärtsbewegt. Hugi Guðmundsson (geb. 1977) hat die Interaktion von alter und neuer Musik entdeckt, durch das imaginäre Arrangement von Liedern aus den Manuskripten des 17. und 18. Jahrhunderts und die Neufassung von Fragmenten von Händels Wassermusik in seinem Werk Handelusive. Nicht zu vergessen Daníel Bjarnason, u. a. mit seinem Werk Collider benannt nach LHC, dem größten Teilchenbeschleuniger im CERN in der Schweiz.

Ein wichtiger Impuls für die lebendige Musikszene war der Bau der Konzerthalle im Zentrum von Reykjavík. Bis 2011, vor deren Eröffnung wurden Sinfoniekonzerte in einem Kinosaal in der Nähe der Universität aufgeführt. Das neue Konzerthaus mit der eindrucksvollen Glasfassade des dänisch-isländischen Künstlers Ólafur Elíasson und der Akustik der in New York beheimateten Akustikfirma Arup sind ein riesiger Fortschritt. Harpa beheimatet das Sinfonieorchester Islands und die Oper Islands; aber auch andere Genres, unter anderem Iceland Airwaves, das große, jährlich im Oktober stattfindende Pop- und Rockfestival. Der große Konzertsaal mit 1.600 Sitzen trägt den Namen Eldborg (Feuerburg), benannt nach einem Vulkankrater und Referenz an das dunkelrote Holzinterieur, welches im starken Kontrast steht zum Grau der Außenwände, ganz wie das Innere und Äußere eines Vulkans. Die Berliner Philharmoniker, Jonas Kaufmann und zahlreiche Orchester und Sänger aus Deutschland und anderen Ländern Europas und Übersee wurden bisher in der Harpa begeistert gefeiert.

Der Luxus eines neuen Konzerthauses, dessen Bau fast an der internationalen Finanzkrise gescheitert wäre, war zugleich der Neubeginn für das Isländische Sinfonieorchester, einem 1950 gegründeten Ensemble aus 85 Musikern. Der Umzug in die Harpa erhöhte die Besucherzahlen, aber auch das internationale Profil. Im September wurde Yan Pascal Tortelier aus Frankreich zum Chefdirigenten ernannt; Osmo Vänskä aus Finnland ist Hauptgastdirigent. Das Orchester gibt jährlich 60 Konzerte, mit internationalen Tourneen wie dem erfolgreichen Auftritt bei den Proms 2014, und Einspielungen für Labels wie Ondine, BIS und Chandos. Konzertangebote mit Christian Tetzlaff, Janine Jansen und eine Beethoven-Klavierreihe mit dem englischen Pianisten Paul Lewis sind im Gespräch.

Das Schöne: Islands Tourismus erlebt ungeahnte Höhenflüge, mit einem jährlichen Zuwachs von rund 35 Prozent. Aber die Welt schaut mittlerweile auch auf Island als Land der klassischen Musik. Viele isländische Sänger und Musiker sind insbesondere an den Opern- und Konzerthäusern in Deutschland unter Vertrag. In den kommenden Monaten gibt es zahlreiche Gelegenheiten, isländische Musiker und Kompositionen zu erleben. So in der dann neu eröffneten Elbphilharmonie im Februar 2017. Mit Into Iceland bringt Esa-Pekka Salonen neue isländische Musik nach Hamburg, unter anderem ein Klavierkonzert von Haukur Tómasson, gespielt von Islands charismatischstem Starpianisten Víkingur Ólafsson. Im April 2017 lädt das Los Angeles Philharmonic zum Reykjavík Festival in der Walt Disney Hall ein, mit Musik von Jón Leifs über Sigur Rós bis Anna Þorvaldsdóttir, die als Kravis Nachwuchskomponistin bei den New York Philharmonic und einem CD-Debüt bei Deutsche Grammophon von sich reden macht.

Angesichts dieser dynamischen Entwicklung wird deutlich, dass Island, aus dem musikalischen Nichts kommend, sich heute dem internationalen Vergleich stellen kann. Für den Nachwuchs sorgen die zahlreichen guten Musikschulen des Landes, das große Inte­resse der jungen Generation an der Musik und der Austausch mit den besten Musikhochschulen und Bildungseinrichtungen im Ausland. Island und seine Musik sind heute mehr als Feuer und Eis.