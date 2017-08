Der Bariton Dmitri Hvorostovsky sprach mit Hannah Glaser über seine sibirische Heimat, seinen schärfsten Kritiker und sein Frankfurter Recital-Konzert am 6. Oktober.

crescendo: Herr Hvorostovsky, Sie sind in Sibirien aufgewachsen, in Krasnojarsk, mehr als 4000 Kilometer östlich von Moskau. Wie soll man sich eine Kindheit in Sibirien vorstellen?

Dmitri Hvorostovsky: Jedenfalls nicht finster und kalt wie die meisten Leute denken. Die Sommer in Sibirien sind heiß, die Winter sehr kalt und sehr schön. Und ich bin keineswegs mit dem Hundeschlitten in die Schule gefahren, sondern völlig unromantisch mit dem Bus.

Oder zu Fuß gegangen an der Hand meiner Großmutter. Krasnojarsk ist ungefähr so groß wie Frankfurt. Ich war ein Stadtkind und ein wilder Junge, ich habe alles gemacht, was Kinder eben machen.

…und außerdem Klavier gespielt.

Ja, klassische Musik hat immer zu meinem Leben gehört. Mein Vater spielte in seiner Freizeit Piano und hatte eine sehr schöne Singstimme. Im Wohnzimmer gab es einen Schrank voller Schallplatten, ich wuchs mit Schaljapin, Caruso und Mario Lanza auf. Von meinem siebten Lebensjahr an ging ich neben der normalen Schule in die Musikschule. Damals habe ich mich zeitweise dafür geschämt dass ich Musiker werden wollte, weil das nicht besonders cool war. Aber meine Eltern haben mich immer bestärkt, wenn es sein mußte auch mit Druck.

Und Ihre Großmutter?

Sie hat mich sehr verwöhnt. Ich war das einzige Kind, sonst gab es nur Cousins, also habe ich alle Liebe bekommen. Zum Glück hat sie meinen Erfolg noch erlebt. Sie starb im Jahr 2000. Aber im Herzen ist sie immer bei mir.

Ihre Karriere im Westen begann 1989 mit dem BBC-Wettbewerb Cardiff Singer of the World, wo Sie den 1. Platz machten…

…ohne ein Wort Englisch zu können. Meine ersten Zeitungskritiken habe ich mir nachts im Hotelzimmer mit dem Wörterbuch zusammengereimt. Doch das hat sich schnell geändert. Wenn man verzweifelt genug ist und keine andere Chance hat, lernt man eine fremde Sprache quasi über Nacht. Hätte meine Karriere in Japan begonnen, hätte ich in kurzer Zeit japanisch gesprochen.

Heute leben Sie mit Ihrer zweiten Frau und den beiden Kindern in London.

London ist die coolste Stadt der Welt, das geografische Zentrum, das Herz des kulturellen Lebens, egal ob Pop oder Klassik. Außerdem lebt es sich in London sehr bequem. Es gibt dort ja nicht nur die neue englische Küche (lacht), sondern die Küchen der ganzen Welt. Für mein berufliches Nomadenleben sind die Verkehrsanbindungen optimal. Und natürlich ist London eine spannende Stadt und immer in Bewegung.

Den Kontakt zu Ihrer russischen Heimat haben Sie nie abgebrochen. Sie gehen jedes Jahr auf Konzert-Tournee durch ein Dutzend großer Städte wie Kasan oder Ufa.

Das ist jedesmal ein Erlebnis. Nirgendwo sonst singe ich vor so vielen Zuhörern, oft openair, manchmal sind es hunderttausend. Und nirgendwo sonst haben die Menschen so ein intensives Verhältnis zur Musik. Als sich die Lebensbedingungen in Rußland durch den Umbruch in den 90er Jahren veränderten, haben die Russen ihr Heil in der Musik gesucht. Viele haben ihr allerletztes Geld – ich übertreibe nicht – ihr allerletztes Geld für ein Konzert ausgegeben. Musik ist Seelennahrung, das ist Teil des russischen Erbes und kein Klischee. Das spirituelle Leben hat einen sehr hohen Stellenwert. Nirgendwo wird man als Künstler so belohnt und beschenkt wenn man seine Seele öffnet und seine Gefühle preisgibt, wie in Russland. Viele machen diese Erfahrung, ich bin nicht der einzige.

Fühlen Sie sich in London im Exil?

Überhaupt nicht. Ich denke russisch und ich träume russisch, aber ich bin überall zuhause wo ich gerade lebe.

Am Jahrestag des Kriegsendes singen Sie auf dem Roten Platz in Moskau russische Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg. In der russischen Kriegs-Dokumentation „Blood upon Snow“ singen Sie den Soundtrack „Tears“. Wie ist Ihr Verhältnis zu Deutschland?

Als Künstler ist Deutschland für mich eine große Kulturnation mit Poeten und Komponisten, deren Werke mir ans Herz gewachsen sind. Davon abgesehen hat sich Deutschland immer zu seiner historischen Schuld bekannt, angefangen beim Kniefall Willy Brandts in Warschau bis heute. Und Menschen, die einen Sinn und ein offenes Herz für Kultur und für klassische Musik entwickelt haben, können nicht wirklich schlecht und böse sein…

…dafür gibt es Gegenbeispiele, auch in der gegenwärtigen Weltpolitik.

Lassen Sie mir meine Illusionen (lacht). Das sind doch am Ende alles Parteisoldaten wie wir in Russland sagen. Da geht es doch immer um nationale Interessen und um viel Geld, nicht um das, was wirklich zählt.

Bei den Konzerten in Frankfurt und München treten Sie zum erstenmal mit Ihrem Landsmann, dem russischen Pianisten Jewgenij Kissin auf. Kennen Sie sich auch privat?

Ich habe seine Karriere von Anfang an mitverfolgt, als er noch sehr jung war. Wenn wir uns zufällig bei Veranstaltungen getroffen haben, haben wir meistens über Musik geredet. Aber erst jetzt, als klar war, dass wir gemeinsam auftreten, haben wir Email-Adressen ausgetauscht. Ende September beginnen in London die Proben für unsere Konzertreihe.

Die Kritiker sind begeistert von ihrer charismatischen Bühnenpräsenz, von ihrer samtigen, voluminösen Stimme, ihrer musikalischen Intelligenz…

…mein schärfster Kritiker bin ich selbst, denn ich höre mich mit meinen Ohren und ich kenne meine Ansprüche. Oft gefällt mir nicht was ich höre. Ich empfinde meine Stimme als großes Geschenk und ich habe eine Verantwortung dafür. Das ist mir vor langer Zeit klar geworden. Ich strebe danach, das bestmögliche aus diesem Geschenk zu machen.

Was werden Sie in Frankfurt singen?

Auf dem Programm stehen romantische Lieder von Tschaikowsky, Medtner und Rachmaninoff. Nikolai Karlowitsch Medtner, ein russischer Komponist mit deutschen Vorfahren, der 1880 in Moskau geboren wurde und 1951 in London starb, ist beim Publikum im Westen nicht wirklich bekannt. Seine Musik hat eine überraschend moderne Ästhetik und gleichzeitig eine große emotionale Tiefe.

Im Mai 2009 geben Sie gemeinsam mit Anna Netrebko ein Konzert in Braunschweig. Spätestens dann werden Sie dem Medien-Hype nicht mehr entkommen.

Das sind die Schattenseiten des Geschäfts. Aber wir sind schon öfter gemeinsam aufgetreten, zuletzt in der New Yorker Carnegy Hall. Es gibt für mich immer irgendwo noch einen zweiten Ausgang (lacht), und Anna Netrebko hat mit dem Medienrummel kein Problem. Sie kann damit umgehen und sie hat ihn verdient.

Wenn Sie ihre Haare länger tragen, sehen sie aus wie flüssiges Silber. Gibt es dafür ein Geheimrezept?

Das ist ein Erbteil von meiner Mutter, auch sie hatte schon in jungen Jahren weiße Haare. Anfangs habe ich versucht, meine Haare zu färben, aber als es einmal gründlich daneben ging und ich in Panik mit lila Haaren in die nächste Klinik fuhr, habe ich damit aufgehört. Nein, da gibt es kein Rezept, ich habe einfach nur Glück.