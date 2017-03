Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja kritisiert ihre Kritiker. Gut so, findet unser Kolumnist Axel Brüggemann. Denn die Musikkritik ist längst auf den Hund gekommen.

Von Axel Brüggemann

Patricia Kopatchinskaja ist nicht nur sehr klug, sie ist auch sehr mutig! Auf Ihrer Homepage hat sie seit einigen Wochen einen „Trashbin“ eingerichtet – einen Mülleimer. Und es lohnt sich, da einmal reinzuschauen, denn die Geigerin zeigt uns ziemlich genau, was in der modernen Musikkritik alles so stinkt. In ihren „Trashbin“ wirft Kopatchinskaja vor allen Dingen schlechte Rezensionen. Und mehr noch, sie rechnet mit jedem einzelnen Kritiker ab, egal, ob es sich um Robert Braunmüller von der Münchner Abend Zeitung handelt, um Moritz Eckert vom Tagesspiegel in Berlin, um Peter Hagmann von der Neuen Zürcher Zeitung oder um Susanne Ehrlich vom Weser-Kurier in Bremen. Bevor Kopatchinskaja ihre Rezensionen endgültig entsorgt, übt sie sich in Mülltrennung, verreißt die Verrisse und wirft sie in die gelbe Tonne für „Unwissenheit“, die schwarze Tonne für „Arroganz“ oder die braune Tonne für „seltene Dämlichkeit“. Und all das tut sie mit herrlichem Furor, mit großartiger Emotion – und mit spannender Klugheit. So, dass man jedem einzelnen Kritiker danken möchte, Kopatchinskaja eine Vorlage gegeben zu haben, um ihren Lesern zu zeigen, wie viel Spaß es machen kann, über Musik zu streiten!

So muss Robert Braunmüller, der sich über Kopatchinskajas Beethoven-Kadenz aufregt, lesen: „Die von Ihnen Herr Braunmüller als typische Virtuoseneinlage abgekanzelte Kadenz mit Pauke stammt – mit Verlaub – von Beethoven selber, nämlich aus der Klavierfassung seines Konzertes. Ich habe sie mir einfach für die Geige eingerichtet. Das haben übrigens vor mir schon Schneiderhan und Kremer gemacht.“ Norbert Hornig vom Fono Forum lässt sie wissen: „Der Rezensent bemängelt, dass der Ton im langsamen Satz “zuweilen karg wirke”. Das sind die zwei Stellen in Takt 45-53 sowie Takt 71-88, die beide von Beethoven mit pp überschrieben sind, das eine mal mit anschließendem sempre perdendosi (sich verlierend), das andere mal mit decrescendo ins ppp. Es trifft zu, dass sich sonst kaum jemand an diese Vorschrift hält, und dass die Hörgewohnheit demnach anders lautet. Aber Herr Hornig sollte sich bei Beethoven beklagen und nicht bei mir. Ich habe lediglich Beethoven beim Wort genommen.“ Und Frau Ehrlich wird belehrt: „Bei den ‚Vier Jahreszeiten’ Vivaldis handelt es sich tatsächlch nicht um die Gattung Concerto grosso, sondern um Konzerte für Solo-Violine.“

Ende eines Mythos

Ich weiß nicht, warum – aber irgendwie war es bislang ein Ehrencodex der Interpreten, sich vor ihre Kritiker zu legen wie die Kaninchen vor eine Schlange. Wer Widerworte gab, so hieß es, sei nicht kritikfähig. Wer sich rechtfertig, hat etwas zu verbergen. Und so kam es, dass alles kritisiert wurde – nur nicht die Kritik, die es derzeit vielleicht am nötigsten hat. Patricia Kopatchinskaja macht nun endlich Schluss mit diesem überkommenen Mythos.

Auch, wenn mich ihre Rechtfertigung für ihre Kritik an der Kritik nicht wirklich überzeugt. Kopatchinskaja argumentiert, dass ein Künstler sich länger und intensiver mit einer Partitur auseinandersetzen würde als jeder Kritiker und schon deshalb besser geeignet sei, eine Interpretation zu bewerten. In Wahrheit aber ist es für eine Kritik eben nicht immer vorteilhaft, sich in jedem Detail einer Partitur auszukennen, sich in ihr verloren zu haben, bevor man über eine Interpretation schreibt – im Gegenteil: Die gute Kritik besteht für mich darin, sich nicht mit dem Künstler und seinem unsichtbaren Arbeitsprozess zu beschäftigen, sondern mit dem Moment der Aufführung. Dem Kritiker muss der Weg des Interpreten zur Interpretation egal sein. Was entscheidet, ist der Moment der Aufführung. der Kritiker ist vielmehr Teil eines aufgeklärten Publikums, das kommt und hört – und sein Wissen mit dem, was er im Augenblick wahrnimmt, abgleichen muss. Er muss bereit sein, sich überraschen zu lassen, neu zu denken, angelerntes über Bord zu werfen, er muss sich begeistern können und wütend sein dürfen. Und: Er muss am Ende, zu Hause am Schreibtisch, den richtigen Ton finden. Seine Aufgabe ist es, jenen Moment zu beschreiben, in dem ein Ton erklingt und wieder verklingt.

Kritik ist Kunst

Für einen guten Kritiker ist es nicht nötig, ein begnadeter Musiker zu sein, der seine eigenen Analyseprozesse wie eine Schablone über jene des Interpreten legt. Und Kritiker, die verhinderte Musiker sind, sind meist die fürchterlichsten Rezensenten. Ein Kritiker ist in erster Linie ein Journalist, vielleicht sogar ein Literat, er sollte Bescheid wissen über den Komponisten und sein Werk – vor allen Dingen aber sollte er in der Lage sein, Worte für den Klang zu finden. Die Kritik an sich ist zum Einen immer auch detaillierte Beschreibung, zum anderen aber auch eine eigene Kunst. Nicht die besten Geiger unter den Kritikern sind die besten Kritiker, sondern die besten Zuhörer und die Menschen, die es am besten verstehen, das Wort zu nutzen, um eine Stimmung sowohl aus objektivem Wissen als auch aus emotionalem Empfinden zu beschreiben. Die Kritik an sich – auch sie ist eine Kunst.

Kritik ist letztlich nur der andauernd hilflose Versuch, einen vergänglichen Moment ohne Vergangenheit und Zukunft zu beschreiben – und dadurch nacherlebbar zu machen. Das Wort kann es schaffen, den Ton als Moment des Seins zu konservieren. Dabei kann ein Kritiker natürlich Tempi, falsche Töne und gewisse Akzente objektiv beschreiben, er kann analysieren und mit anderen Interpretationen vergleichen, um – am Ende –, wenn nötig, zu einer subjektiven Einschätzung zu gelangen. Das Wichtigste an einer Kritik aber, ist die Kunst, den Leser hören zu lassen. Auch deshalb muss dem Kritiker der Arbeitsprozess des Künstlers im Augenblick des Hörens weitgehend egal sein (den kann er in einem Porträt oder in einem Interview beschrieben). Ein Künstler muss nicht beschreiben können, wie er einen Ton formt und warum – er muss durch den Ton allein überzeugen. Der Kritiker dagegen muss beschreiben und begründen können – er muss nicht in der Lage sein, den Ton zu formen.

Künstler und Kritiker nehmen letztlich vollkommen unterschiedliche Rollen ein: Die Zeit, die eine Geigerin mit dem Üben und Tüfteln an einer Partitur verbringt, nutzt der Kritiker um möglichst viele andere Interpretationen zu hören, um sich mit anderen Künstlern auseinanderzusetzen. Dadurch hat er, was die Interpreten in diesem Maße nicht haben können: einen Überblick über die Vielfalt der aktuellen Interpretationen. Und genau das macht das Aufeinandertreffen von Künstler und Kritiker so spannend. Eine zutiefst emotionale Arbeit, die in einem langen Prozess entstanden ist, trifft auf Ohren, die viel gehört haben, aber von eben diesem Prozess befreit sind – im Idealfall ist das eine Begegnung, von der beide Seiten profitieren können.

Eine Kritik für 40 Euro – das geht nicht!

Aber letztlich ist es auch egal, wie Kopatchinskaja ihren „Trahsbin“ erklärt. Wichtig ist, dass sie ihn regelmäßig füllt! Denn so wird noch etwas anderes deutlich: Die klassische Kritik ist schon lange auf den Hund gekommen! Eine gute Kritik – so wie ich sie verstehe – ist die Kunst, Worte für Klänge zu finden, ein Balanceakt von technischer Beschreibung und literatischer Kunst, den Moment des Hörens in Buchstaben zu bringen. Aber genau das ist selten geworden. Kein Wunder: Ein Kritiker, der – sagen wir für den „Weser-Kurier“ – schreibt, bekommt für seine Kritik vielleicht 40 Euro. Ein Lohn, von dem man kein Leben finanzieren kann – definitiv unter Mindestlohn! Kein Wunder, dass in der Regel keine Journalisten mehr engagiert werden, sondern Hobby-Besserwisser, die sich schon über die Freikarten für ein Konzert freuen, die es toll finden, ihren Freunden zu sagen, dass sie „Kritiker“ seien. Menschen, die ihre Meinung wichtiger nehmen als die Musik an sich.

Meine private Hochrechnung ist, dass 90 Prozent aller Kritiken von Laien geschrieben werden, von Menschen, die andere Berufe haben, die Musik „irgendwie schön finden“, denen es Spaß macht, zu schreiben und ihre eigenen Namen in der Zeitung zu lesen. Aber all diese Menschen haben mit der guten alten Kritik eines Eduard Hanslick oder eines Joachim Kaiser nur wenig zu tun. Sie verraten einen Berufsstand. Sie suggerieren Chefredakteuren, dass eine Kritik nichts Wert ist – dass sie jeder schreiben kann. Und vor allen Digen, sie mussten sich bislang auch nicht gegenüber den Künstlern rechtfertigen. Genau das hat Patricia Kopatchinskaja nun geändert. Und allein dafür kann man ihr als Kritiker nicht genug danken. Denn in Wahrheit aber sind nur wenige Textgattungen so schwer zu schreiben wie eine Kritik, in der sich das Wissen mit dem Hören im Moment und mit der Kunst verbindet, eine musikalische Stimmung in Worten zu beschreiben.

Streiten wir – das macht Spaß

Patricia Kopatchinskaja trennt nun die Spreu vom Weizen. Und, ja, auch sie kann irren, auch ihre Verteidigungen müssen nicht immer stimmen! Aber, mit ihrem „Trashbin“ tut sie etwas, das allen hilft: den Interpreten, dem Ruf der Musikkritik – und vor allen Dingen all jenen Menschen, die es lieben, über Musik zu debattieren und zu streiten. Patricia Kopatchinskaja tut das, warum wie alle die Musik lieben: sie beweist, dass es sehr wohl Richtig und Falsch im Sachlichen gibt – aber eben nicht in der Einordnung und Interpretation der Musik. Sie weist darauf hin, dass eine gute Kritik Substanz und Wissen haben muss – und dass die Kunst des Wortes erst einsetzen kann, wenn diese Voraussetzung gegeben ist. Patricia Kopatchinskaja zeigt mit ihrem Blog, dass Musik die ewige Erneuerung des immer Gleichen in dauernd anderen Formen ist – und deshalb braucht sie Debatte, Streit und Diskussion! Und vor allen Dingen: Wissen, Empathie und Begründung.