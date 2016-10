Ob in der Altstadt oder in den Kulturbauten entlang des Donauufers, Linz inspiriert seine Besucher mit kultureller Strahlkraft.

Linz überrascht seit Jahren als höchst lebendige und facettenreiche Kulturmetropole. Die Stadt hat mit dem Slogan „Linz verändert“ die ständige Wandlung zur Identität erklärt und zeigt sich Besuchern mit wunderschöner Natur und einem einzigartigen Kulturangebot. Zu den Kulturperlen, die sich an der Donaulände aufreihen, gehört das Brucknerhaus. Das hochkarätige Konzerthaus mit seiner herausragenden Akustik verdankt seine Bekanntheit dem jährlich stattfindenden Internationalen Brucknerfest.

Im Nachklang des Festes, das in diesem Jahr Südkorea gewidmet ist, gastiert die Österreichisch-Koreanische Philharmonie im Brucknerhaus. Der Klangkörper unter Chungki Min, der mit seinen Mitgliedern und seinen Konzerten kulturelle Brücken schlägt, setzt sich aus den besten koreanischen und österreichischen Studierenden in Mitteleuropa zusammen. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke von Franz Schubert und Byung-Dong Paik, einem Schüler Isang Yuns, sowie die Komposition Oskar (Towards a Brighter Hue II), die Johannes Maria Staud, beeindruckt von den aus verkohlten Hölzern gefertigten Skulpturen des englischen Künstlers David Nash, für Solovioline, Streichorchester und Schlagzeug schrieb.

Mit dem Musiktheater am Volksgarten verfügt Linz seit 2013 über das modernste Opernhaus Europas. Unter dem Motto „Neue Welt“ sind Tradition und Aufbruch im Programm vereint. Gezeigt werden Klassiker wie Verdis „Falstaff“ oder Strauss’ „Salome“. Als Oscar Wilde 1891 in seinem Einakter Salomé die biblische Erzählung mit der knisternden Spannung erotischen Begehrens auflud, musste es zwangsläufig zum Skandal kommen. Grund genug für Richard Strauss, sich dieses umstrittene Schauspiel als Vorlage einer seiner Oper zu erwählen. Er tauchte den hoch virtuosen Text Wildes in eine schillernd-opulente Klangsphäre, die bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt hat.

Darüber hinaus gibt es das Tanztheaterstück „Die kleine Meerjungfrau“ zu sehen. Das nach Motiven von Hans Christian Andersen von Alexander Zemlinsky und Franz Schreker komponierte Stück über die Tochter des Meerkönigs, die sich in einen Prinzen verliebt und sich auf der Suche nach ihm in die Welt der Menschen begibt, wird von Mei Hong Lin choreografiert. Für Freunde des Musicals steht die Adaption der britischen Filmkomödie „The Full Monty – Ganz oder gar nicht“ von David Yazbek auf dem Programm. Sie erzählt von den alten Kumpels, die nach der Schließung des Stahlwerks und der sich ausbreitenden Depression die rettende Idee haben zu strippen und nun verbissen elegantes Entkleiden und erotische Tanzbewegungen proben.

Ganz Linz macht Theater, wenn die „Lange Nacht der Bühnen“ angesagt ist. Sie findet knapp nach dem Start der Theatersaison statt, was den Theatern ermöglicht, ihre jeweils neuen Produktionen zu zeigen. Beteiligt sind neben dem Landestheater mit den Kammerspielen an der Promenade alle Bühnen der Stadt. Als zentrale Drehscheibe fungieren die historischen Redoutensäle, die sich in einem ehemaligen Ballhaus ebenfalls an der Promenade befinden. Kunstliebhaber kommen im Lentos Kunstmuseum auf ihre Kosten. Das lang gestreckte Gebäude mit seiner Glasfassade und der offenen Konstruktion, die den Blick freigibt auf den Pöstlingberg mit der Wallfahrtsbasilika, prägt das Donauufer der Innenstadt. Nachts erstrahlt es in vielen Farben. Tagsüber spiegeln sich die Silhouette der Berge und der Fluss in den Gläsern. Mit seiner beeindruckenden Sammlung von Werken des 20. und 21. Jahrhunderts, darunter Arbeiten von Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka und Emil Nolde, ist das Lentos eines der bedeutendsten Museen moderner und zeitgenössischer Kunst in Österreich.

Ein neues Wahrzeichen erhielt Linz mit dem Ars Electronica Center, der künstlerischen Dimension des digitalen Zeitalters, das sich über die Räume eines markanten Neubaus am Urfahraner Brückenkopf erstreckt. Besucher erleben hier eine interaktive Entdeckungsreise durch Kunst, Technik und Gesellschaft. Im Deep Space bietet das Center, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt: 16 mal 9 Meter Wand- und noch einmal 16 mal 9 Meter Bodenprojektion, Lasertracking und 3-D-Animationen. Die Projektionen der Bildwelten erfolgen auf überwältigende Weise in 8K-Auflösung. Besucher können interaktive Flüge durch das gesamte bekannte Universum erleben, auf dem Mond landen, auf den Saturnringen spazieren und die allseits bekannten Sternenbilder aus völlig neuartigen Perspektiven betrachten. Einen Querschnitt durch die Natur-, Kunst- und Kulturgeschichte Oberösterreichs zeigt das Schlossmuseum hoch über der Stadt.

Besondere Berücksichtigung finden in der Adventszeit die Kinder. Das Landestheater bringt Michael Endes „Unendliche Geschichte“ auf die Bühne. Das Internationale Kinderfilmfestival zeigt Filme aus aller Welt. Und zur Weihnachtszeit, wenn der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten ihre Tore öffnen, setzt das Musiktheater Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ und Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ aufs Programm. Feierlich leitet das Brucknerhaus mit dem Festival „Advent Weihnacht“ die Adventszeit ein. Sie gipfelt in der „Großen Brucknerhaus- Weihnachtsgala“, die, moderiert von den charmanten Publikumslieblingen Daniel und Harald Serafin, ein Staraufgebot an Künstlern aus Klassik, Jazz und Weltmusik präsentiert.

Programmauswahl

Die kleine Meerjungfrau (Premiere), Musiktheater, 15.10.

Österreichisch-Koreanische Philharmonie, Brucknerhaus:29.10.

Lange Nacht der Bühnen, 5.11.

Photo + Adventure Messe, Design Center, 12., 13.11.

Salome (Premiere), Musiktheater,12.11.

Die unendliche Geschichte (Premiere), Landestheater Kammerspiele, 13.11.

Internationales Kinderfilmfestival, 18. bis 27.11.

Weihnachts- und Adventmärkte, ab 19.11.

The Full Monty – Ganz oder gar nicht (Premiere), Musiktheater, 19.11.

Hänsel und Gretel, Musiktheater, 26.11.

Information www.linztourismus.at