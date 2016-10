Erst Köln, dann Schwarzenberg – und irgendwann nervt es nur noch. Warum die dumm-deutschnationalen-Zwischenrufer längst auch in bürgerlichen Konzerthäusern pöbeln.

Zugegeben, es ist ziemlich einfach, einen Idioten einen Idioten zu nennen. Und Idioten waren die beiden Zuschauer, die – zunächst in der Philharmonie in Köln, einige Monate später bei der Schubertiade im österreichischen Schwarzenberg – aus dem Zuschauersaal die Künstler Mehan Esfahani und Ian Bostridge angepöbelt haben, indem sie grölten, dass sie deutsch sprechen, beziehungsweise Deutsch lernen sollten. Idioten, weil sie zum einen gegen die Konventionen eines Konzertes verstießen – in das man normalerweise geht, um zuzuhören und nicht, um gehört zu werden – und, klar, weil Sätze wie „Sprechen Sie deutsch!“ oder „Lernen Sie Deutsch!“ gerade in dieser Zeit allerhand Beklemmungen auslösen. Deutschnationale Zwischen-Brüller sind in einem Konzertbetrieb, in dem das Internationale gang und gäbe ist, ungefähr so fehl am Platz wie Tofu-Burger oder rote Nelken auf einer Nazi-Demo.

Aber unsere Wut und Entrüstung über derartige Zwischenfälle, unsere öffentliche Brandmarkung der Störer als Idioten ist nur ein Teil der Geschichte. Der FAZ-Redakteur Patrick Bahners (er war in Schwarzenberg zugegen) hat in seinem sehr lesenswerten Bericht des Abends eine wesentliche Frage aufgeworfen. Ihn hat nicht nur der Störer irritiert, er war auch von seinem eigenen Verhalten erschrocken. Ein ganzes Auditorium verfiel nach dem Zwischenruf in Schockstarre, danach gab es Buhs für den Zwischenrufer, schließlich Applaus für Bostridge. Aber niemand der Anwesenden erhob seine Stimme, niemand rief „Entschuldigung!“, niemand „Gehen Sie doch, wenn es Ihnen nicht gefällt!“, niemand antwortete: „Ich würde das Konzert gern ungestört hören!“ Es war der Sänger selbst, der den Zwischenrufer nach dem Konzert stellte und ihn bat, sich auf der Bühne zu erklären – was dieser natürlich weder wollte noch konnte. Und, ja, Patrick Bahners wirft eine durchaus legitime Frage auf: Warum, verdammt, schweigt die Masse – auch im vermeintlich so aufgeklärten Umfeld der Klassik?

Eine andere wesentliche Frage ist, wie es überhaupt kommt, dass sich derartige Zwischenfälle häufen. Dass Konzerthallen für Künstler keine Schutzräume mehr darstellen, sondern dass sie sich zu vorchristlichen Arenen verwandeln, in denen der Mob sich die Freiheit nimmt, die Kultur durch nationale Pöbeleien zu unterwandern. Und mehr noch: dass der Einzelne inzwischen wieder Mut findet, in der öffentlichen Masse Dinge zu tun, die noch vor drei oder vier Jahren unvorstellbar gewesen wären – da sie sich einfach nicht gehörten.

Betrachtet man die beiden Konzerte in Köln und Schwarzenberg unter diesem Aspekt, hilft es vielleicht, zu verstehen, dass Strömungen wie Pegida oder eine Partei wie die AfD längst nicht mehr in den Extremen unserer Gesellschaft zu Hause sind, sondern selbstverständlich in die so genannte bürgerliche Mitte (für die klassische Musik und Theater stets wesentliche Identifikationspunkte waren) gerückt sind: „Sprechen Sie deutsch!“, „Lernen Sie Deutsch!“, ja, warum nicht gleich: „Deutsches Liedgut den Deutschen!“

Das sind keine Slogans mehr, die vom rechten Rand in unsere Mitte donnern, sondern sie zünden heute – ganz selbstverständlich – bereits mitten in unserer Kulturlandschaft, also an jenem Ort, den wir eigentlich für besonders „kultiviert“ halten. Es sind die Biedermeier, die wieder Lust am Brandstiften haben. Und dabei sabotieren sie ausgerechnet die Grenzen des Biederen. Letztlich ist der Ruf „Lernen Sie Deutsch!“ in einem Konzert nichts anderes als der Schießbefehl-Schwachsinn einer Beatrix von Storch auf Facebook: ein ideologischer Amoklauf, der von einer schweigenden Masse verdutzt ausgehalten wird und gleichsam heimlich viele Anhänger findet – und der für den größtmöglichen medialen Rummel sorgt, den Worte auslösen können (diese Kolumne ist dummerweise ein weiterer Beweis dafür).

Ja, es würde mich nicht wundern, wenn diese Leute am Ende noch behaupteten, dass Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik Schuld an ihrem Verhalten seien. Die Wahrheit ist allerdings, dass man für die eigene Ungehörigkeit nur einen verantwortlich machen kann: den Ungehörigen selbst!

Die Hemmschwellen der Bürgerlichkeit sind längst gefallen. Dass in Deutschland und in Österreich wieder ein Klima herrscht, in dem man „so etwas doch wohl mal sagen darf “ (nicht nur am Kellerstammtisch, sondern auch aus dem Dunklen eines Konzerthauses heraus), ist erstaunlich. So hehr und gutmenschlich wir die Kultur noch immer gern sehen, so klar wird, dass auch hier inzwischen die Abgestumpftheit eingezogen ist, die in sozialen Netzwerken Alltag ist. Und mehr noch: Es sind keine Trolle, die uns hier mit ihrem anonymen Gebrülle auf den Senkel gehen, keine Tastenwichser die sich die Nacht mit einem Dosenbier, allerhand angestautem Frust und ollen Feinrippunterhosen vor dem Computer um die Ohren hauen, sondern greifbare, echte Menschen in Anzug und Krawatte. In Schwarzenberg war es ein etwa 70-jähriger Herr, der Patrick Bahners bereits an der Garderobe aufgefallen war, wo er sich lautstark über die Interpretation von Matthias Goerne echauffierte. Einer, der offensichtlich glaubt, dass die Welt etwas verpasst, wenn sie seine Meinung nicht hört.

Ich frage mich, was Menschen treibt, sich derart asozial gegenüber dem Künstler und dem restlichen Publikum zu verhalten. Und mir fällt nur eines ein: abgründiger Frust! Und dieser Frust muss so groß sein, dass er hilft, natürliche Hemmschwellen zu überwinden. Wer im Konzerthaus schreit, ist zunächst einmal mutig. Er kann nicht erwarten, dass das Publikum schweigt und ihn gewähren lässt (das hat selbst Patrick Bahners erstaunt). Er muss damit rechnen, dass er selbst zum Objekt der Gegenwut wird. Was also bedrückt die Zwischenrufer so sehr, dass sie ihren Zwischenruf wagen?

Ist es wirklich die Aussprache eines Ian Bostridge? Kaum vorstellbar. Schließlich gibt es nur wenige internationale Sänger, die sich intensiver mit der deutschen Sprache und dem deutschen Lied beschäftigen als er. Ist es der Frust, dass ein internationaler Künstler, so wie in Köln, ein Musikstück auf Englisch erklärt? Mit Sicherheit nicht, denn Englisch ist inzwischen nun wirklich eine Allerweltssprache, und selbst wenn man sie nicht versteht, wird man doch wohl einige Minuten „lost in translation“ aushalten. Ist es die grundsätzliche Frage nach künstlerischer Interpretation? Mit Verlaub, aber wer Mario Del Monaco die „Wälsungenrufe“ aus Wagners Walküre hat singen hören, wer Maria Callas als Isolde gehört hat, wird sich kaum über Bostridges Schumann echauffieren können. Und überhaupt: Ist es nicht gerade ein Verdienst, dass gerade die deutsche Romantik zum internationalen Repertoire gehört, das ganz selbstverständlich von Sängern aus der ganzen Welt gesungen wird und längst aus der deutschnationalen Ecke gerückt ist? Nein, es ist heute kein Skandal mehr, dass Anna Netrebko den Text der Elsa im Lohengrin gern als Hilfe auf dem Teleprompter im Orchestergraben hat – wen juckt das bei ihrer großartigen Interpretation? Und gerade bei Wagner, der einst den „welschen Tand“ gegen das Deutschtum ausspielte (nicht nur als Deutschnationaler, sondern auch als Demokrat auf den Barrikaden für Schwarz, Rot, Gold!), ist es doch angenehm, europäisch und modern, wenn nicht mehr jeder Konsonant gespuckt wird.

Aber um all das, so vermute ich, scheint es hier gar nicht zu gehen. Der Zwischenrufer im Konzerthaus kalkuliert bewusst den öffentlichen Eklat. Und den haben die Idioten in Köln und Schwarzenberg auch bekommen: Zeitungsberichte, öffentliche Aufmerksamkeit, geballte Kritik der Kulturszene und und und …

Ist es am Ende genau das, worum es eigentlich geht? Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in unserer aktuellen politischen Debatte – und natürlich eben auch in den Konzerthäusern unseres Landes? Es gibt da draußen inzwischen viele Menschen, die sich ungehört fühlen. Die sich nicht vertreten fühlen. Und die in der aktuellen Stimmung die Möglichkeit spüren, mit geringem Aufwand ein gigantisches mediales Echo loszutreten. Die Formel dafür ist einfach: Man suche einen unverfänglichen Ort (Konzerthaus), schreie eine provokante Parole (irgendetwas mit Nation) und lasse geschehen, was geschieht. Es dauert

nicht lange, bis dieser Vokal-Terrorismus Blüten treibt – mehr als 15 Minuten Ruhm sind garantiert.

Patrick Bahners hat Recht: Es liegt an uns, ob wir das zulassen. Und vielleicht müssen wir, die Verblüfften, den Gegenprotest erst wieder üben, müssen erkennen, dass jene Orte, an denen wir einfach nur bei uns sein wollen, abtauchen wollen, in denen es uns um die Musik geht, am Ende eben doch schützenswerte, öffentliche Räume sind, die auf Menschen angewiesen sind, die aufstehen und ebenfalls ihre Stimmen erheben. Und, ja, wir müssen vielleicht erst wieder lernen, dass Dinge, die vor wenigen Jahren noch heilig waren – etwa unsere Kultureinrichtungen – heute ganz selbstverständlich von Idioten und Populisten entweiht und entwürdigt werden können. Dass das Zuhören, auf das wir uns im Konzert geeinigt haben, nur unser Ansatz ist, während es immer mehr Menschen gibt, denen es selbst in einer Aufführung darum geht, dass man ihnen zuhört (vielleicht weil sie genau das in ihrem Alltag vermissen).

Nehmen wir die Zwischenrufe in Köln und Schwarzenberg zu wichtig?

Vielleicht wäre es besser, sie zu verschweigen, die Debatte darüber gar nicht erst zuzulassen, dem Feuer der Empörung den Sauerstoff der Öffentlichkeit zu nehmen. Das aber wäre fahrlässig und ein Verrat des Publikums an den Künstlern, die es doch verehrt. Wohl gemerkt, über Ian Bostridges Aussprache und Liedinterpretation kann, darf und sollte man sich natürlich trotzdem streiten. Es wäre aber ein Fehler, schlechtes Benehmen als Streitkultur zu legitimieren.

P.S.: Ach so, und trotz dieser vielen Worte. Es waren lediglich zwei Idioten, die sich in den letzten Monaten in unseren Konzerthäusern danebenbenommen haben. Beruhigend, dass die unendlich große Mehrheit noch immer kommt, um zuzuhören.