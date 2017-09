Mozarts letztes Klavierkonzert erklingt beim Herbstkonzert „Genies“ des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau am 23. September 2017. Solist ist William Youn. Im crescendo-Interview bringt er seine Bewunderung für Mozart zum Ausdruck.

Herr Youn, Mozarts Klavierkonzert B-Dur KV 595 gilt als Krone seines Genres in klassischer Zeit. Was begeistert Sie an dem Werk?

William Youn: Wenn ich das Konzert mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es die „Schönheit“. Der Anfang erinnert mich an eine griechische Göttin in der friedlichen Natur. Ich finde, alle Klavierkonzerte von Mozart sind auf einzigartige Weise schön. Aber dieses ist das natürlichste und vielleicht das purste und edelste von allen, hier geht es niemals um pianistische Virtuosität, sondern um reinen musikalischen Ausdruck, losgelöst vom Instrument. Mühelos lässt Mozart die Themen in mannigfaltigen Farben erstrahlen. Im kammermusikalischen Dialog zwischen Klavier und Orchester erschafft er mit diesem Werk einen „Klang-Ort“ von wunderbarer Harmonie.

Da es sich um Mozarts letztes Klavierkonzert handelt, wird immer wieder versucht, eine Todesahnung darin aufzuspüren. So schreibt etwa der Mozart-Biograf Maynard Solomon über die Gleichsetzung von Tod und Glückseligkeit, Tod und Schönheit bei Mozart. Wie sehen Sie das?

Absolut. Man denke etwa an Don Giovanni! Ich glaube, die Gattung des Klavierkonzertes war Mozart besonders wichtig, wie zum Beispiel die Klaviersonaten für Beethoven oder die Variationen für Brahms. Die Tonart B-Dur hat einen sehr zarten und lieblichen, fast einen magischen Charakter und gibt dem Werk seine besondere Stimmung. B-Dur hat Mozart für das Klavier besonders gemocht. Sein Zeitgenosse Georg Joseph Vogler schrieb in der „deutschen Enceclopaedie“,

Ist Ihr Auftritt beim Herbstkonzert „Genies“ Ihre erste Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau?

Letztes Jahr habe ich bereits mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau und Johannes Moesus einen Satz von Chopins Klavierkonzert in Berlin gespielt. Es wird also unsere zweite Begegnung. Darauf freue ich mich sehr!

Die Fragen stellte Ruth Renée Reif

Ebenfalls auf dem Programm stehen die Ouvertüre zur Oper „L’isola disabitata“ von Joseph Haydn, zwei elegische Melodien op. 34 von Edvard Grieg und die Sinfonie Es-Dur VB 144 von Joseph Martin Kraus, einem Zeitgenossen Mozarts, der als Kapellmeister am Hof des schwedischen Königs Gustav III. wirkte. Die musikalische Leitung des Konzerts hat der Chefdirigent des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau Johannes Moesus.

Herbstkonzert des Bayerischen Kammerorchesters: 23. September, 19:30 Uhr, Bad Brückenau, König Ludwig I.-Saal des Staatsbades.

Karten: Tel. 09741-93890

www.kammerorchester.de