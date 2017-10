Noch ein Beethovenbuch, braucht’s das? Es braucht’s! Denn der renommierte Musikwissenschaftler Martin Geck, Professor an der Technischen Universität Dortmund, hat sich etwas Außergewöhnliches einfallen ­lassen: Statt eine weitere chronologische Biografie vorzulegen, setzt er an all den Menschen an, die Beethoven inspirierten, die umgekehrt er inspirierte, die er plagte, die ihn plagten. So entsteht ein organisches, um Beethoven mäanderndes Beziehungsgewebe von Bach bis Igor ­Strawinsky, von Tintoretto bis zum französischen Philosophen Gilles Deleuze. Die Personen sind dabei thematisch, nicht chronologisch in Dreierblöcke geordnet: So werden unter dem Begriff „Titanismus“ etwa Napoleon Bonaparte, Wilhelm Furtwängler und die Musikphilosophin Lydia Goehr subsummiert, unter dem Stichwort „Phantastik“ William Shakespeare, Robert Schumann und Jean Paul. Geck spannt den Bogen von simplen Fragen wie der nach der Sinnhaftigkeit von Opuszahlen über Beethovens Bewältigungsstrategien für tiefe seelische Krisen (Johann Michael Sailer) bis zur Idee einer musikalischen Universalgrammatik (Leonard Bernstein). Nebenbei werden gut recherchiert und wie selbstverständlich Notenbeispiele und Zitate eingeflochten. Schließlich ist das rund 500 Seiten umfassende Buch auch noch gut geschrieben.

Maria Goeth

Martin Geck: „Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum“

(Siedler) Martin Geck: „Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum“(Siedler)