Max Reger, der trockene Komponist, der eher von Organisten als dem Publikum geschätzt wird, bekommt im 100. Todesjahr ausgerechnet durch zwei Gesamteinspielungen eine Imageaufwertung. Die Qualität, Varietät und insbesondere Sinnlichkeit dieser Interpretationen, aber auch die gelungene Auswahl der Instrumente und Programme auf den jeweils 16 CDs zeigen Regers Werk als bunten, vielfältigen, hier gewitzigen, dort pompös-brechenden organischen Blumenstrauß. Bernhard Buttmann (Oehms) bildet in seinem chronologisch aufgebauten vierteiligen Zyklus auch die Orgelwelt Regers in ihrer Veränderung ab; Martin Schmeding (Cybele) konzentriert sich auf die Orgeln der beiden Reger-Zeitgenossen Klais und Sauer. Die Dokumentation ist in beiden Fällen erstklassig. Cybele bietet reichen, insbesondere auf Kopfhörer-Hörer ausgerichteten, hochauflösenden SACD-Klang, Oehms generell etwas mehr Klarheit. Eingebettet in den jeweils ersten Track jeder CD bei Cybele ist eine verbale Anleitung, wie die CD am besten zu hören sei. Die eigentlich nette Dame hat man leider spätestens ab der fünften CD dick.

Von Jens Laurson

Max Reger: „Sämtliche Orgelwerke“, Martin Schmeding Max Reger: „Das gesamte Orgelwerk“, Bernhard Buttmann

