Der Künstler Ólafur Elíasson schaffte es von der kleinen Insel in die internationale Kunstelite und hinterlässt seiner Heimat nicht nur ein spektakuläres Konzerthaus, sondern auch ein Image für klare Linien.

Kein Fakt, aber durchaus eine Feststellung: Ólafur Elíasson revolutioniert mit seinen leuchtenden Installationen gerade die heutige Kunstwelt. Denn im Kern geht es bei seiner Kunst um „Wahrnehmung der Wahrnehmung“ – also nicht nur: Wie wirkt es auf mich? Sondern auch: Warum wirkt es so auf mich? Das Kunstwerk wird sozusagen entmythologisiert, indem es zugleich seine Machart offenbart, die Technik, die dahintersteckt. Damit erweist es sich zugleich als Teil der Wirklichkeit des Lebens, und der Betrachter wird zum lebendigen Teil des Ganzen.

So geht es dem Betrachter auch, wenn man vor dem im Jahr 2011 eröffneten Konzerthaus Harpa in Islands Hauptstadt Reykjavík steht. Die Farbeffekte ändern sich zwar mit dem Betrachten des Konzerthauses, die Durchsichtigkeit offenbart aber den Blick hinter die Fassade, eine Mischung aus Wirklichkeit und Illusion. Elíasson machte schon Museen zum steinigen Flussbett (die Steine wurden dabei aus Island herbeigeschafft) oder holte eine aus unzähligen Lampen akkumulierte Sonne in den geschlossenen Raum, in welchem die auf dem Boden liegenden Besucher ihre Schattenspiele an die Decke projizieren können. Er arbeitet dabei elementar, also mit Licht, Wasser, Dampf, Skulpturen oder Baumstämmen, die zum Beispiel aus Russland angeschwemmt an der isländischen Küste eingesammelt wurden. Auffallend an seiner Arbeit ist auch das Element der Bewegung, sei es das fließende, fallende oder dampfende Wasser, der Schwung der dynamischen Gestaltung, das Mitwirken der Betrachter. Ganz besonders liebt Elíasson die Arbeit mit Spiegeln, die daraus resultierenden optischen Täuschungen und Verzerrungen und die sich natürlich daraus ergebende aktive Einbeziehung jedes Besuchers.

Dabei ist seine Kunst von einer Durchlässigkeit geprägt, die eben keine definierte Bedeutung vermitteln möchte, sondern einer seiner Kernbotschaften entspricht: dass Wahrnehmung nicht objektiv, sondern relativ ist. Es ist bezeichnend, dass Elíasson, der 1967 als Sohn isländischer Eltern in Kopenhagen geboren wurde, in seiner Jugend sowohl die bildende als auch die tänzerische bewegte Kunst intensiv pflegte. Elíasson sitzt heute übrigens nicht mehr auf der Insel, sondern lebt in Berlin, seine Werkstatt in Prenzlau beschäftigt 90 Mitarbeiter, deren kreatives Potenzial sich in Projekten bündelt, die unablässig unseren Wahrnehmungshorizont entgrenzen.

Jan Schmidt-Garre, der mit Elíasson den Dokumentarfilm „Notion Motion“ drehte, hatte bei der ersten Begegnung vor allem eine spontane Empfindung: „Du stehst hier einem Genie gegenüber.“ Reykjavík plant derzeit noch weitere Landmark Buildings und setzt auch sonst auf architektonische Pointen mit klaren Linien, die auch historisch durch die Besetzung der Insel durch die Dänen (bis zur Unabhängigkeit Islands 1918 gehörte die Insel zu Norwegen und Dänemark) bedingt war. Einen Besuch lohnt vor allem auch die skurrile Hallgrimskirche, die von Weitem aussieht wie ein NASA Space Shuttle vor dem Start und deren Architektur bereits im Jahr 1929 geplant wurde.

