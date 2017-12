Es klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises: eine Oper für Klein und Groß, die ebenso die Seh- und Hörgewohnheiten der jungen Generation berücksichtigt wie die Erfahrung der älteren. Kann das gut gehen? In Bonn kann es das. Hier gab es mit der Uraufführung des – O-Ton-Opernthrillers “Geisterritter” nach der gleichnamigen Fantasy-Geschichte von Cornelia Funke die jüngste Produktion aus der Reihe “Junge Oper RheinRuhr”, zu der sich die Opernhäuser in Bonn, Düsseldorf/Duisburg und Dortmund zusammengeschlossen haben.

Erwarten darf man hier keine avancierten Theaterexperimente. Die Stücke sind als Türöffner konzipiert, als Ear- und Eyecatcher um neue Zielgruppen zu erschließen, um das viel zu oft im eigenen Saft eines sich selbst erhaltenden Systems schmorende Genre Oper wiederzubeleben und näher an ein zeitgeistiges Publikum zu binden. Das ist in Bonn zweifellos gelungen. In der Inszenierung von Erik Petersen bietet das Stück Tempo, Action, fetzige Musik und eine spannende Story. Hier wird man knapp zwei Stunden lang bestens unterhalten und zwar auf höchstem Niveau.

Denn an einem, das zeigen auch die Bonner Geisterritter ziemlich überzeugend, darf man nicht sparen, wenn man neue Besucher für die Oper erschließen will: an Qualität. Komponist James Reynolds hatte jahrelang mit der fertigen Oper in der Schublade gewartet, bis endlich ein Opernhaus das Werk nach seinen Vorstellungen realisieren konnte. Das Warten dürfte sich gelohnt haben. Mit dem Beethoven Orchester Bonn hat man ein großes und exzellentes Orchester aufgefahren, das von Daniel Johannes Mayr mit konstanter Präzision durch die Aufführung getrieben wird. Hier wird ausnahmslos auf der Stuhlkante Musik gemacht, das ist stellenweise geradezu elektrisierend.

Das schlagkräftige Orchester ist für Reynolds bunte und effektvolle Musik das passende Medium. Hier geht es mitunter wie in einem stilistischen Gemischtwarenladen zu: vertreten ist die klassische Moderne ebenso wie die Romantik und eine Extraportion atmosphärischen Hollywood-Schmelz gibt es obendrauf. Aber auch vor Rock, Pop und Hip-Hop macht Reynolds im Hinblick auf die anvisierte Zielgruppe nicht Halt. Das wirkt nicht immer zwingend, aber es funktioniert.

Dass es funktioniert, daran hat nicht zuletzt das großartige Sängerensemble seinen Anteil. David Fischer und Marie Heeschen geben – auch stimmlich – ein schönes Liebespärchen ab, Bernhard Landauer gibt dem Bösewicht Lord Stourton als Countertenor eine sehr charakteristische Stimme, Giorgos Kanaris verkörpert salbungsvoll den staatstragender Ritter Longspee und nicht nur Martin Tzonev hat in seiner Rolle als Lehrer Rifkin sichtlich Spaß. Von den Nebendarsteller ist besonders Julian Kokott (Stu, Aleister Jundrich) hervorzuheben, von dessen klar timbriertem Tenor man noch einiges hören dürfte. Aber auch einige Mitglieder des ausgezeichneten Kinder- und Jugendchores, den das Bonner Theater sein Eigen nennt, hinterlassen wie etwa die drei Darsteller der Kröten-Gang – stimmlich wie szenisch einen hervorragenden Eindruck und brauchen sich nie hinter ihren Kollegen vom ebenfalls ausgezeichneten Chor des Theaters Bonn zu verstecken.

Bleibt die insgesamt sehr kurzweilige und gelungene Inszenierung von Erik Petersen. Die kommt nur anfangs nicht so recht in Gang, das Libretto von Christoph Klimke nötigt ihr eine Vorausblende auf, so dass sich die eigentliche Geschichte erst später und nur etwas holprig entwickelt. Verständlich ist das Stück auch ohne vorher den Bestseller von Cornelia Funke gelesen zu haben, doch haben Librettist und Komponist so viel wie nur irgend geht in die Bühnenhandlung hineingepfropft. Manchmal ist es scheinbar zu viel, doch langweilig wird es dadurch nie. Das liegt freilich auch am Bühnenbild, das auf die Rechnung von fettFilm geht. Momme Hinrichs und Torge Møller haben ein reduziertes Ensemble entworfen, welches mit ebenso knalligen und gewitzten wie für sie typischen Animationen aufgepepptes wird, und das ebenso wie die poppigen Kostüme von Kristopher Kempf überzeugt.

Fazit: Geisterritter in Bonn macht Laune, die Reise lohnt sich - für die ganze Familie.

