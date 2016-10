Island hatte einen der größten Komponisten der jüngeren Musikgeschichte: Jón Leifs (1899–1968), dem es zu Lebzeiten aber nicht einmal vergönnt war, in seiner eigenen Heimat jene Würdigung zu finden, die seinem Schaffen jetzt nach und nach weltweit zuteil wird.

Jón Leifs war einer der radikal modernsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, und doch ist seine Musik für jeden Hörer unmittelbar zugänglich und begeistert das konsternierte Publikum, wo auch immer sie erklingt. Seine Modernität ist zeitlos und steht souverän über den verwickelten Komplexitäten der internationalen „Avantgarde“ im Gefolge des abstrakten Serialismus und der effektheischenden Fluxus-Bewegung. Jón Leifs’ Tonsprache ist glasklar, schlagend einfach, direkt und schroff, wie in Stein gehauen. Eigentlich kann man sich keine nordischere Musik vorstellen.

Seinen Reifestil erreichte er Ende der 50er-Jahre nach einer schweren Krise, die mit seiner Isolation und dem Scheitern seiner zweiten Ehe zusammenhing. In diesen späten Werken beruht seine Musik auf statuarisch schreitend sich auftürmenden, meist strahlend konsonanten Klängen (überwiegend reine Dreiklänge in Grundstellung und leere Quinten), die melodisch weitgehend der Ganztonleiter folgen, also jener Skala, die in schwindelerregender Geschwindigkeit die Grenzen harmonischer Fasslichkeit überschreitet. Dieses Phänomen ist – im Gegensatz zur auf halbtöniger Verdichtung basierenden Chromatik mit ihrer leidenschaftlichen Neigung zu psychologisch katastrophischer Zuspitzung, wie sie auch die Zwölftontechnik kennzeichnet – als Enharmonik bekannt. Die einzelnen Klänge neigen hier dazu, als isolierte Erscheinungen einander gegenüberzustehen – in der mächtigen Orchestration von Jón Leifs wie Felsformationen anmutend.

Herausragende Werke dieser Art sind die 1961 entstandenen Naturbeschwörungen Geysir und Hekla – Erstere aus dunklem Brodeln zu gleißender Fulminanz aufsteigend und wieder verebbend, Letztere mit ungeheurer Gewalt einen Ausbruch von Islands größtem Vulkan nachzeichend. Das großartigste Werk dieser späten Phase freilich dürfte Jón Leifs’ drittes Streichquartett El Greco sein, eine Komposition von unerhörter Originalität und klanglicher, struktureller und ausdrucksmäßiger Vielfalt und glücklicherweise in einer großartigen Einspielung sämtlicher drei Quartette durch das Yggdrasil Quartet bei BIS Records verfügbar. Dieses schwedische Label hat mit einer großen Serie von Veröffentlichungen den Grundstein für Jón Leifs’ internationalen Durchbruch gelegt.

Doch bis zu diesen überwältigenden Spätwerken war es ein weiter Weg. Geboren als Jón Thorleifsson in der nordwestlichen Provinz, wuchs Jón Leifs in Reykjavík auf und wurde dort am Klavier ausgebildet. Als 17-Jähriger ging er ans Leipziger Konservatorium, wo er bei Robert Teichmüller Klavier studierte. Später berichtete er über den Kulturschock und auch darüber, wie er sein erstes Orchesterkonzert erlebte: Franz Liszts Faust-Sinfonie, die ihn fassungslos zurückließ. Sein Kompositionslehrer war der gemäßigt konservative Paul Graener, und bei Hermann Scherchen erhielt er Dirigierunterricht. Dann suchte er in Berlin Ferruccio Busoni auf, der ihm riet, Mozart zu studieren und seine nationalen Wurzeln zu erforschen. Zu diesem Zeitpunkt war Jón Leifs bereits auf der Spur, die archaischen Gesänge und gezackten Tanzrhythmen altisländischer Musik mit den Errungenschaften der polyfonen abendländischen Musik zu verbinden. Werke wie die Island-Ouvertüre (lange sein meistgespieltes Werk) oder das Orgelkonzert sind kennzeichnend für die frühe Schaffensphase, die in ihrer harschen Radikalität in Deutschland auf viel Befremden stieß. Jón Leifs gehörte nie zu einer Gruppierung, genoss also nicht die Verteidigung Gleichgesinnter in einer Zeit, als Fortschritt und Reaktion in heftigster Weise aufeinanderprallten. 1921 hatte er die jüdische Pianistin Annie Riethof geheiratet und wurde Vater zweier Töchter. Als die Familie in Rehbrücke bei Berlin lebte, machte er sich einen Namen als Dirigent. Er leitete das Leipziger Gewandhausorchester und die Hamburger Philharmoniker, die er auf eine selbst finanzierte Tournee nach Norwegen, auf die Färöer-Inseln und in seine isländische Heimat führte, wo man erstmals ein Orchester zu hören bekam, mit Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Svendsen und seiner eigenen Island-Ouvertüre.

1935 wurde Jón Leifs musikalischer Leiter des Isländischen Rundfunks, während seine Familie in Deutschland blieb, wohin auch er 1939 zurückkehrte. Es war eine schreckliche Zeit für die Familie, die in der ständigen Befürchtung lebte, von der Gestapo deportiert zu werden. 1944 wurde ihnen die Ausreise nach Schweden bewilligt. Die Ehe wurde geschieden, und Jón Leifs ging 1945 zurück nach Island, wo man ihn, der ohne Konzessionen versucht hatte, das Leben seiner Familie zu schützen, lange der Kollaboration mit den Nazis verdächtigte. Mit seiner 1959 geschlossenen dritten Ehe fand er die innere Ruhe, sich voll und ganz seinem Schaffen zu widmen. Immer schon ein unbeirrbarer Einzelgänger, ließ er sich von keiner Kritik und keinen Verlockungen von seinem Weg abbringen.

Die Isländer verdanken ihm auch die Gründung ihres Komponistenverbands und ihrer Vereinigung zum Schutz des Urheberrechts. Erst heute beginnt man, in ihm einen der unabhängigsten und eigentümlichsten Komponisten einer Epoche zu erkennen, die wie jede Zeit ihre Stars hatte, deren Glanz nach ihrem Tode allmählich abnimmt, wodurch jene hervortreten können, die sich nicht durch gute Beziehungen und politisches Geschick im Licht der breiten Öffentlichkeit sonnen konnten. Jón Leifs’ Musik folgt weder klassischen Tonsatzregeln noch modischen Verfahrensweisen. Sie ist auch kaum kontrapunktisch in ihrer Vielstimmigkeit, sondern bevorzugt archaische Parallelführung der Stimmen. Er liebte die grausame Welt der nordischen Mythologie. Werke wie Geysir, Hekla, die gigantische Saga-Sinfonie mit ihren gewaltigen Holzcontainern im großen Schlagzeugarsenal, das monumentale Ballett-Drama Baldr, die unvollendete Oratorien-Trilogie Edda, die Streichquartette oder auch Miniaturen wie das kleine isländische A-cappella-Requiem für seine vor der schwedischen Küste beim Schwimmen ertrunkene Tochter Lív machen seinen Namen zeitlos. Der erste Musiker, der sich vorbehaltlos für sein Schaffen einsetzte, ist der amerikanische Dirigent Paul Zukofsky. Entscheidend trug der Fim Tears of Stone zu Jón Leifs’ spätem Ruhm bei, der sein Leben während der Nazi-Zeit beschreibt.

Christoph Schlüren

Hilmar Oddsson:„Tears of Stone“, Island, Schweden, Deutschland 1995

(DVD mit deutschen Untertiteln)

„The Three String Quartets“, The Yggdrasil Quartet, Jón Leifs (BIS)

Zu bestellen unter: itm@mic.is, Artikelnr. 990605A