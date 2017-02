Genderfragen? Laber, Rhabarber. Das sollte einem alles wurst sein. Man muss einfach machen, frei sein, Freiheit einfordern! Tanzen, singen, komponieren, schauspielern, Pantomime machen, Kostüme basteln. Und das Augenzwinkern dabei nicht vergessen.

Für mich haben alle Großen geschrieben – und ich war natürlich auch mit einem der Großen verheiratet. Aber ich denke, unser Verhältnis war sehr auf Augenhöhe. Außerdem haben mich Repertoire-Grenzen nie interessiert. Man muss mit den Noten, mit der Stimme spielen! Da kann auch mal Volksmusik dabei sein oder was Populäres. Und am nächsten Tag wieder ein Sahnestückchen aus dem Frühbarock. Wenn man selbst komponiert, sollte man sich nicht von der üblichen Notenschrift knechten lassen. Das schränkt einen schon von vornherein ein. Schauen Sie doch mal, was ich vor vielen Jahrzehnten komponiert habe. Ja, genau, sieht wie ein Comic aus, ist aber Klangkunst vom Feinsten. Versuchen Sie es doch einfach mal zu singen: