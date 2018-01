Wer verbirgt sich hinter dem Text?

In Italien geboren, kam ich nach meinem Trompeten- und Chormusik-studium als Musikassistent zum Rundfunk. Als Theaterkomponist arrangierte ich Musik und dirigierte Bands und Orchester. Ich brauchte Geld und dachte, Filmmusik zu schreiben wäre eine gute Idee. Aber ich bewarb mich bei niemandem in der Filmindustrie. Ich dachte: „Ein Filmemacher muss mich bitten, weil er glaubt, dass das, was ich schreibe, gut ist.“ Und so geschah es, dass ein Regisseur mich ansprach, dann noch einer, noch einer und so weiter. Denn meine Musik war anders als diese traditionell sinfonischen Kompositionen aus Hollywood. Bei mir riefen Eulen, heulten Kojoten, erklangen Maultrommeln, Pfiffe und Schreie. Mein Stil galt als ungewöhnlich innovativ, sodass sich viele andere Komponisten an mir orientierten, Metallica, Andrea Bocelli und Bruce Springsteen meine Musik coverten und ich Hitparaden­erfolge feiern durfte. Besonders mit meinem Freund aus Kindertagen verband mich eine außergewöhnliche Zusammenarbeit. Unsere Filme wurden ein Erfolg, denn er verstand, dass Filmmusik Raum braucht, um sich entfalten zu können. „Der Film muss der Musik diese Zeit geben, um sich zu entwickeln.“ Ich schrieb Kammermusik, Kantaten, Messen und natürlich die Soundtracks zu über 500 Filmen, gewann diverse Preise für mein Schaffen und wurde mit dem Ehren-Oscar für mein Lebenswerk ausgezeichnet. Wenn man sich durch die Filme blättert, an denen ich gearbeitet habe, sieht man, dass ich ein Spezialist für Western, Liebesfilme, politische Filme, Actionfilme, Horrorfilme und so weiter bin. Mit anderen Worten: Ich bin gar kein Spezialist, weil ich alles gemacht habe. Ich bin ein Musikspezialist.