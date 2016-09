Heute Sevilla, morgen Mailand, übermorgen Tokio – mit jedem Ort und Kulturkreis wechselt Dirigent John Axelrod auch sein Instrument: das Orchester. Im Interview verrät er, warum Psychologie die wahre Kunst ist, was Demokratie und Orchesterklang gemeinsam haben und warum jeder Dirigent die Renaissance lieben sollte.

crescendo: Herr Axelrod, Sie haben zwar mit dem Real Orquesta Sinfónica de Sevilla „Ihr“ Orchester, gleichzeitig jetten Sie aber um die Welt und haben in Ihrer Karriere derart viele Orchester dirigiert, dass es vermutlich einfacher wäre, diejenigen aufzuzählen, bei denen Sie noch nicht am Pult standen. War diese berufliche Freiheit Ihr Ziel oder rutscht man eher in so eine Rolle hinein?

John Axelrod: Geplant habe ich es nicht, aber ich bin dankbar dafür, dass meine Karriere bislang so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Als Dirigent ist man zwar Musiker, man hat aber kein Instrument, mit dem man Wohlklang erzeugen könnte. Das Instrument des Dirigenten ist letzten Endes das Orchester. Die Kunst des Dirigierens ist also eine Kunst der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und je mehr Orchester man dirigiert, desto mehr Kompetenz erlangt man hinsichtlich sozialer Mechanismen wie Teamwork, Management, Personenführung und Motivation.

Man erwirbt also Fähigkeiten, die einem an der Musikhochschule nicht oder nicht hinreichend beigebracht werden?

Viele meiner wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, waren in der Tat nicht technischer, sondern psychologischer und menschlicher Natur. Zum Glück habe ich die Möglichkeit, oft zu dirigieren, vornehmlich an Orten, an denen ich die Qualität der Orchester sehr schätze. Jedes Mal lerne ich von Neuem, das volle Potenzial der Orchestermusiker zu suchen und auszuschöpfen. Das ist für mich die Hauptaufgabe des Dirigenten.

Ein Dirigent als Psychologe und Motivationstrainer?

Natürlich sehe ich die Musiker als Partner und nicht als Klienten (lacht)! Aber um eine Sinfonie zum Leben zu erwecken, braucht man jemanden, der alle Stimmen zusammenhält, der das Orchester dabei zu unterstützt, das gesamte Potenzial zu nutzen. Einem Dirigierstudenten, der sich auf dem Podium sehr theatralisch gab, habe ich einmal geraten, nicht wie ein Schauspieler aufzutreten. Das ist die Aufgabe der Musiker. Die Aufgabe des Dirigenten ist eher diejenige des Regisseurs. Das heißt nicht, dass man als Dirigent keinerlei Extravaganzen oder Persönlichkeiten an den Tag legen darf, sofern es dabei hilft, das beste Ergebnis zu erzielen. Dann ist es auch egal, ob man die Arme auf und ab bewegt wie Furtwängler, in die Luft springt wie Bernstein oder die Augen schließt wie Karajan.

Interessant, dass Sie ausschließlich tote Dirigenten als Beispiele heranziehen, die zu Lebzeiten einem gewissen Kult um ihre Person zumindest nicht abgeneigt waren. Treten Dirigenten heutzutage bescheidener auf?

Jedes Mal, wenn ein Dirigent das Podium betritt, steht er in der Verantwortung gegenüber der Partitur, der Absicht des Komponisten sowie gegenüber den Musikern und Zuhörern. Das sind vier Verantwortungsbereiche, und da ist sicherlich eine gewisse Demut und Bescheidenheit vonnöten. Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so sicher, ob das die meisten Dirigenten wirklich verstanden haben. Da herrscht noch immer recht viel „Alpha-Omega-Denken“. Da sind wir wieder beim Vergleich mit dem Psychologen bzw. Psychotherapeut: Dessen Hauptaufgabe ist es, die richtigen Fragen zu stellen, um bestimmte Antworten zu bekommen. Genau das sollte meiner Meinung nach ein Dirigent auch tun: Das Orchester hat sein Potenzial, seine Musikalität und die muss ich als Dirigent den Musikern entlocken. Wobei ich natürlich keine Fragen stelle, sondern mit meinen Schlagbewegungen am Pult kommuniziere.

Das bedeutet für Sie, der in seiner Karriere mehr als 160 Orchester dirigiert hat, dass Sie sich rasant auf einen Klangkörper einstellen müssen. Wie kann da eine fruchtbare Kommunikation entstehen?

Beide Parteien müssen genau wissen, was sie musikalisch wollen und was ihre musikalischen Vorstellungen sind. Jedes Orchester hat seinen eigenen kulturellen Hintergrund. Damit meine ich nicht nur, dass ein deutsches Orchester anders klingt als ein französisches oder italienisches, sondern auch, dass jedes Orchester seine eigene Geschichte und individuelle Zusammensetzung aus Künstlern hat. Als Dirigent muss ich mich auf all das einlassen – auch aus Respekt vor den Musikern, schließlich haben sie Jahre damit verbracht, ihre eigenen Fähigkeiten zu perfektionieren. Und sie haben womöglich das bevorstehende Konzertrepertoire öfter gespielt, als du es dirigiert hast. Man kann als Dirigent viel von einem Orchester lernen.

Die Zusammenarbeit besteht also aus Geben und Nehmen …

Genau! Es ist so wie beim Beatles-Song The End: „The love you take is equal to the love you make.“ Beide Seiten müssen auf eine gesunde Balance achten. Ich habe viel gelernt, indem ich Dirigenten wie Abbado, Gergiev, Eschenbach oder Chailly auf dem Podium gesehen habe: Da bestand stets ein wechselseitiges Vertrauen. Der Dirigent gibt Impulse, das Orchester gibt Impulse. Nur so entsteht auch einmalige, nicht kopierbare Interpretation.

Abseits des Dirigierpults sind Sie in der Nachwuchsförderung aktiv, schreiben Artikel und Bücher, beschäftigen sich mit schönen und schöngeistigen Dingen wie Wein und Philosophie – woher nehmen Sie sich eigentlich die Zeit dazu?

Ganz einfach: Ich sitze sehr viel in Flugzeugen, Zügen oder Autos. Man hat also genug Zeit, um Bücher zu schreiben und Projekte ins Leben zu rufen. Außerdem finde ich, dass ein Dirigent eine Art Renaissance-Mensch sein sollte: Wir interpretieren ja nicht nur schwarze Punkte und Striche auf einem Stück Papier, sondern müssen das große Bild entdecken und offenlegen. Und dieses Bild schließt Geschichte, Philosophie, Wissenschaft, Mathematik und Literatur mit ein. Wenn man Beethoven spielt, muss man seine Zeit, sein Denken, seinen Horizont, sein Umfeld möglichst gut kennen. Und man darf sich nicht von Traditionen blenden lassen. Letztens habe ich einen Artikel über René Jacobs und seine Mozart-Interpretation gelesen, darin ging es um eine Arie in der Zauberflöte. Jacobs hat sie sehr flott dirigiert, obwohl sie eigentlich sehr langsam gespielt wird. Seine besondere Interpretation fußt dabei auf dem Brief eines Musikers, den Jacobs bei seinen Recherchen entdeckt hat. Der Verfasser, er spielte damals unter Mozarts Dirigat, beschreibt, wie der Komponist selbst die Arie dirigiert hat, und zwar sehr schnell. Tradition kann eben auch Dinge verfälschen.

Nachdem wir uns im Interview so viel über das Berufsbild des Dirigenten der Gegenwart auseinandergesetzt haben: Wie hat es sich eigentlich im Laufe der Zeit gewandelt?

Parallel zur Evolution der Gesellschaft: Wenn du auf der Welt Diktatoren hast, stehen auch Diktatoren auf dem Podium. Wenn in deiner Gesellschaft Frauen und Minderheiten Führungspositionen einnehmen können, stehen auch sie auf dem Podium. So, wie sich die Staats- und Gesellschaftsformen gewandelt haben, wandelte sich auch die Funktion und die Rolle des Dirigenten – des Orchesters natürlich auch: In funktionierenden Demokratien haben auch die Orchestermusiker viel mehr Möglichkeiten, ihre Ideen einzubringen, als früher. Das macht die heutigen Orchester auch so einzigartig und leicht unterscheidbar. Im Idealfall wird der Dirigent dann dafür gebraucht, die Ideen und das Potenzial von Orchestern zu verwirklichen.