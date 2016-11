Schon länger zählt Tianwa Yang zu den vielversprechendsten jungen Geigerinnen der Gegenwart. Ihr jüngstes Album bestätigt diesen Ruf fulminant und ist weit mehr als ein Geheimtipp.

Mit der Symphonie espagnole von Édouard Lalo und dem Violinkonzert Nr. 1 von Joan Manén vereint sie darauf zwei Werke, die sich in ihrer Brillanz und fetzenden Rhythmik schier überbieten. Aus der Kombination der beiden Schmuckstücke entsteht auf dem Album ein überzeugendes Konzept, reich an musikalischem Hintersinn und hoch emotionaler Sinnlichkeit. Verspielt, tänzelnd und mit Esprit kommen die beiden spätromantischen Werke daher, werden von Yang virtuos und mit glühend warmem Farbton zum Leben erweckt und im Zusammenspiel mit dem Barcelona Symphony Orchestra und dem National Orchestra of Catalonia (Leitung Darrell Ang) schmissig und elegant inszeniert. Kein Geheimtipp also, vielmehr ein großer Wurf.

DW