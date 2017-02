Das neue Streichinstrument, patentiert und benannt Viola Profonda, wird am Sonntag, den 02. November, durch seinen Instrumentenentwickler, dem bolivianischen Komponisten und Dirigenten Gerardo Yañez, in der Thomaskirche in Leipzig präsentiert. Dieses Instrument wurde durch den argentinischen Instrumentenbauer Gustavo Bellido erbaut.

In der Thomaskirche, in welcher Johann Sebastian Bach viele Jahre als Kapellmeister tätig war, befindet sich heute auch dessen Grab. Bachs Kompositionen haben die Entwicklung der universellen Musik vorangetrieben, die eine musikalische Ikone in der gesamten Musikgeschichte bildet – im Speziellen in der polyphonischen Art. Die Kompositionen sind ein immenser Beitrag für alle Generationen, die nach Bach gekommen sind.